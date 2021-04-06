По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 769 164 случая коронавируса. За сутки — 13 276 новых больных, суточный прирост в стране снова растет.

Среди новых больных — 508 детей и 338 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 35 017 человек, за сутки — 430 летальных случаев. Выздороветь удалось за все время 1 362 379 гражданам, за день — 10 240 украинцам.

В Украине провели всего 8 397 586 тестов методом ПЦР, за сутки — 41 512.

Вакцинация в Украине

304 680 человек получили уколы от начала прививочной кампании, из них первой дозой — 304 678 человек, второй — два человека.

За сутки в Украине вакцинировали 12 856 человек.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 436), Львовской (1 105) и Киевской (889) областях.

Статистика:

Винницкая область — 446 случаев/750 прививок;

Волынская область — 317 случаев/420 прививок;

Днепропетровская область — 844 случая/1 010 прививок;

Донецкая область — 523 случая/580 прививок;

Житомирская область — 213 случаев/470 прививок;

Закарпатская — 389 случаев/240 прививок;

Запорожская область — 611 случаев/710 прививок;

Ивано-Франковская область — 85 случаев/667 прививок;

Киевская область — 889 случаев/0 прививок;

Кировоградская область — 99 случаев470 прививок;

Луганская область — 217 случаев/420 прививок;

Львовская область — 1 105 случаев /660 прививок;

Николаевская область — 369 случаев/430 прививок;

Одесская область — 1 436 случаев/500 прививок;

Полтавская область — 730 случаев/720 прививок;

Ровенская область — 503 случая/429 прививок;

Сумская область — 205 случаев/360 прививок;

Тернопольская область — 511 случаев/440 прививок;

Харьковская область — 878 случаев/660 прививок;

Херсонская область — 111 случаев/10 прививок;

Хмельницкая область — 352 случая/410 прививок;

Черкасская область — 599 случаев/420 прививок;

Черновицкая область — 361 случай/270 прививок;

Черниговская область — 51 случай/100 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса, по состоянию на 5 апреля в Украине подтвердили 1 755 888 случаев болезни.

За сутки — 10 179 новых больных.

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