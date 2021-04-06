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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

13 276 случаев: суточный прирост больных Covid-19 в Украине снова растет

По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 769 164 случая коронавируса. За сутки — 13 276 новых больных, суточный прирост в стране снова растет.

13 276 случаев: суточный прирост больных Covid-19 в Украине снова растет

Среди новых больных — 508 детей и 338 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 35 017 человек, за сутки — 430 летальных случаев. Выздороветь удалось за все время 1 362 379 гражданам, за день — 10 240 украинцам.

В Украине провели всего 8 397 586 тестов методом ПЦР, за сутки — 41 512.

Вакцинация в Украине

304 680 человек получили уколы от начала прививочной кампании, из них первой дозой — 304 678 человек, второй — два человека.

За сутки в Украине вакцинировали 12 856 человек.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 436), Львовской (1 105) и Киевской (889) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 446 случаев/750 прививок;
  • Волынская область — 317 случаев/420 прививок;
  • Днепропетровская область — 844 случая/1 010 прививок;
  • Донецкая область — 523 случая/580 прививок;
  • Житомирская область — 213 случаев/470 прививок;
  • Закарпатская — 389 случаев/240 прививок;
  • Запорожская область — 611 случаев/710 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 85 случаев/667 прививок;
  • Киевская область — 889 случаев/0 прививок;
  • Кировоградская область — 99 случаев470 прививок;
  • Луганская область — 217 случаев/420 прививок;
  • Львовская область — 1 105 случаев /660 прививок;
  • Николаевская область — 369 случаев/430 прививок;
  • Одесская область — 1 436 случаев/500 прививок;
  • Полтавская область — 730 случаев/720 прививок;
  • Ровенская область — 503 случая/429 прививок;
  • Сумская область — 205 случаев/360 прививок;
  • Тернопольская область — 511 случаев/440 прививок;
  • Харьковская область — 878 случаев/660 прививок;
  • Херсонская область — 111 случаев/10 прививок;
  • Хмельницкая область — 352 случая/410 прививок;
  • Черкасская область — 599 случаев/420 прививок;
  • Черновицкая область — 361 случай/270 прививок;
  • Черниговская область — 51 случай/100 прививок.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса, по состоянию на 5 апреля в Украине подтвердили 1 755 888 случаев болезни.

За сутки — 10 179 новых больных.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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