На сегодня в мире Covid-19 поразил 132 597 727 человек. Пандемия унесла жизни более 2 млн людей, выздоровели — 106 880 036. Все страны мира стараются противостоять вирусу.

В последнее время некоторые европейские государства уже могут позволить себе ослабить карантинные меры, другие же ужесточают их в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Предлагаем обзор мер по борьбе с коронавирусом и дезинформацией по поводу него в разных странах.

Великобритания и Северная Ирландия. Шотландия выходит из локдауна. Работают хозяйственные магазины, садовые центры, парикмахерские (по записи), ремонтные мастерские. Междугородние поездки пока под запретом. В Англии вскоре откроются непродовольственные магазины, пабы, спортзалы. Однако маски и социальная дистанция останутся.

Италия. Выезд за границу под запретом. Те, кто возвращается в страну, должны пройти 5-дневный карантин.

Австрия оценила ситуацию с Covid-19 как угрожающую и в связи с перегрузкой системы медицинской помощи заявила об отнесении всей территории к красной зоне.

Япония боится, что новые штаммы коронавируса вызовут четвертую волну пандемии накануне Олимпиады. Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в городе Осака, где зафиксирован рекордный рост заболеваемости Covid-19. Там на месяц введен локдаун.

Румыния планирует вакцинировать своих граждан в мае.

Израиль продлевает действие распоряжения о тестировании на коронавирус при въезде в страну.

Грузия. По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, Китай предоставит стране бесплатно вакцину от компании Sinovac. Кроме того, в Грузию уже завезли 100 тыс. доз вакцины Sinopharm.

Чешская Республика. Здесь 12 апреля закончится действие чрезвычайного положения, позволят междугороднее передвижение и отменят комендантский час.

Турция. Университет Манисы исследовал китайскую вакцину CoronaVac. Результаты показали, что она вызывает лучший иммунитет у женщин.

Саудовская Аравия вводит наказание за нарушение карантина лицами с Covid-19. Что может ожидать нарушителя? Штраф в размере $53 тыс., или заключение до двух лет. За распространение дезинформации о Covid-19 в социальных сетях грозит штраф почти до $270 тыс. Могут также наказать по всем статьям одновременно. Министерство здравоохранения распространяет пособие, где собраны все вопросы, связанные с вакцинами: какие вакцины есть в стране; группы населения, которые могут применять те или иные вакцины; побочные эффекты и методы борьбы с ними. Отдельно прописаны противопоказания.

В Украине же врачи бьют тревогу: участились случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей.