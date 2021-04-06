Некоторые клетки иммунной системы человека способны помнить прошлые инфекции и реагировать на них, меняться, противодействуя мутациям коронавируса.

Об этом утверждают ученые из Рокфеллеровского университета. Они исследовали кровь людей, переболевших Covid-19 и людей, которые вакцинировались.

— По сути, иммунная система пытается опередить вирус, — рассказал иммунолог и автор исследования из Рокфеллеровского университета Мишель Нуссенцвейг.

Ученые объяснили, что организм человека поддерживает резервные армии клеток, продуцирующих антитела, в дополнение к самим антителам, которые реагируют на первичное заражение Covid-19.

Но со временем некоторые резервные клетки меняются и вырабатывают антитела, которые лучше распознают новые инфекции и штаммы коронавируса. По словам исследователей, это эффективный механизм, который разработал организм, чтобы противостоять Covid-19.

По результатам исследования, в крови тех людей, которые переболели коронавирусом, уровень антител снижался со временем, а уровни Т-клеток памяти, которые образуют антитела, оставались неизменными или даже увеличивались у некоторых людей.

После того, как вирус попадает в организм человека, эти клетки находятся в лимфатических узлах и поддерживают способность распознавать коронавирус. Если же человек инфицировался повторно, тогда Т-клетки памяти быстро вырабатывают антитела и блокируют вирус.

Вакцинация от коронавируса

С начала кампании по вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 304 678 человек. За прошлые сутки вакцинировались 12 856 человек.

Больше всего прививок получили в Киеве и Днепропетровской области, а меньше всего — в Херсонской и Черниговской областях.

Подробнее о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Scientific American