По состоянию на утро 6 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 432 человек. С начала пандемии в столице Украины было зарегистрировано 169 100 случаев коронавируса.
Кто заболел:
- 805 женщин в возрасте от 18 до 94 лет
- 576 мужчин в возрасте от 18 до 91 года
- 25 девочек от 15 дней до 15 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.
От осложнений, которые вызвал коронавирус, в столице умерли 39 пациентов, всего — 3 656.
141 человека пришлось госпитализировать за последние сутки.
Преодолели вирус за последний день 697 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (320), Деснянском (246) и Днепровском (163).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.