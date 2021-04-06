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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

1 432 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 6 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 432 человек. С начала пандемии в столице Украины было зарегистрировано 169 100 случаев коронавируса.

1 432 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

Кто заболел:

  • 805 женщин в возрасте от 18 до 94 лет
  • 576 мужчин в возрасте от 18 до 91 года
  • 25 девочек от 15 дней до 15 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, в столице умерли 39 пациентов, всего — 3 656.

141 человека пришлось госпитализировать за последние сутки.

Преодолели вирус за последний день 697 пациентов.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (320), Деснянском (246) и Днепровском (163).

Коронавірус у Києві 6 квітня 2021

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pixabay

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