Жители Одесской области нарушают карантин, объясняя это тем, что коронавируса не существует. Однако врачи совсем другого мнения. Пока люди собираются компаниями, они круглосуточно спасают жизнь пациентам с Covid-19.

Об этом рассказала генеральный директор Одесского областного глазного госпиталя инвалидов войны Ольга Грицкевич в репортаже Анастасии Кожушко, журналиста СТБ.

— Мы работаем 24 часа в сутки в этих защитных костюмах и масках, и это очень сложно. Те люди, которые не верят в коронавирус, пусть посмотрят на нашу работу, придут в больницу в качестве волонтеров, чтобы помочь бороться с болезнью, — отметила врач.

По ее словам, сейчас, во время третьей волны Covid-19, болеют люди среднего возраста — 45-50 лет. Они прибывают в очень тяжелом состоянии. Им не хватает воздуха, они задыхаются и просят кислород.

Для Одесского госпиталя третья волна началась 5-6 марта, когда начали госпитализировать больше тяжелых больных, чем в декабре, когда была вторая волна коронавируса. По словам Грицкевич, сейчас заполненность медучреждения — 98%.

— Люди продолжают собираться компаниями, веселятся, но нам не весело. Наш медицинский персонал работает в сложных условиях. Сейчас скорые стоят в очереди, ведь вызовов очень много, — добавила она.

Увеличилось также количество людей с критически низким уровнем сатурации. Так, Алексадра, пациента с коронавирусом, госпитализировали с сатурацией 40%.

— Меня госпитализировали 15 марта с сатурацией 40%. Это ощущение паники, ведь воздуха не хватает, и ты понимаешь, что в любой момент может все закончиться. Я находился в реанимации, и меня спасли. Уже борюсь с болезнью 17 дней, сейчас сатурация — 90-97%, — рассказал Александр.

За сутки в Одесской области выявили наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса — 1 436.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 769 164 случая коронавируса. За сутки — 13 276 новых больных, суточный прирост в стране снова растет.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 430 человек, а выздоровели — 10 240 украинцев.

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