Март 2021 года принес новые тревожные вести: в больницах Украины были зафиксированы сразу два детских летальных исхода от Covid-19. В Харьковской области 11-летний подросток, организм которого был поражен еще одним опасным возбудителем – герпевирусом, скончался после двухнедельного пребывания в реанимационном отделении. Еще один ребенок, которого не удалось спасти, двухмесячный малыш из Бахмута Донецкой области, также имел сопутствующую патологию – врожденный порок сердца.

Всего, по данным Минздрава Украины, с начала пандемии от Covid-19 умерли 20 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Нынешняя, третья волна коронавируса характеризуется увеличением количества детей среди всех заболевших: почти 8% против 3% еще в январе 2021 года. Подробнее о Covid-19 у детей Фактам ICTV рассказал Сергей Крамарев, детский врач-инфекционист, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца и Оксана Выговская, декан НМУ имени А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней.

Тяжело и нервно

— Если до недавнего времени заболевание у детей чаще проявлялось в легкой форме, то сегодня течение болезни стало более тяжелым, — отмечает Сергей Крамарев. — У нас, в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице, таких тяжелых детей, как сейчас, в предыдущие периоды не было. Реанимация заполнена до отказа. В основном мы говорим о тяжелой дыхательной недостаточности и поражении легких. Есть случаи, когда страдают и другие органы, то есть, имеет место так называемая полиорганная недостаточность.

По словам Сергея Крамарева, к ставшим уже классическими симптомам детской коронавирусной инфекции — температура, кашель, сухость в горле, головная боль, покраснение глаз — добавились поражения нервной системы. Дети становятся вялыми, раздражительными, плаксивыми. На лицо очевидная эмоциональная нестабильность.

Группы риска среди малолетних пациентов доктора Крамарева такие же, как и во взрослой возрастной категории. Имеются ввиду тяжелые фоновые заболевания: онкология, сахарный диабет, пороки сердца и т.д.

Коронавирус и диабет

— Коронавирусная болезнь часто начинается с острого тонзиллита. То, что раньше мы называли ангиной, — отмечает Оксана Выговская. — Но если раньше все начиналось просто с болей в горле и его покраснения, то сейчас увеличился удельный вес более опасной разновидности тонзиллита — бактериальной. Важно отметить и участившиеся случаи пневмонии в среднетяжелой и тяжелой формах.

По словам Оксаны Выговской, до конца не ясен вопрос с Covid-19 у детей, страдающих сахарным диабетом. В том смысле, что нередки случаи, когда диабет диагностируют уже после получения положительного результата ПЛР-теста. Создается впечатление, что коронавирусная инфекция как бы провоцирует проявления диабета, который уже имел место, но не был выявлен ранее. При этом со стороны ученых пока нет убедительных подтверждений, что Covid-19 вызывает диабет. Но практика показывает, что, увы, возможно все.

В зоне повышеного внимания

— Для родителей должно стать тревожным сигналом даже незначительное изменение общего состояния ребенка, — настаивает Оксана Выговская. – Не только кашель, боль и сухость в горле, покраснение и сухость глаз, но и перепады настроения, тревожность, апатия – все это должно насторожить и стать причиной немедленного визита к лечащему врачу. Мы должны помнить, что ковид, прежде всего, нейротропное заболевание.

Среди симптомов “детского” коронавируса медики фиксируют также потерю веса без очевидной причины. У девочек-подростков может быть выпадение волос, их чрезмерная сухость и ломкость. Имеют место желудочно-кишечные расстройства, в виде более частых опорожнений.

По словам Оксаны Выговской, как никогда ранее сегодня актуальны проявления повторного Covid-19 или, как его еще называют, лонгковида. Интересно, что лонгковид может проявляться у людей, которые в первую волну болезни вообще не имели ни единого симптома.

Претерпел некоторые изменения и, если так можно выразиться, “тайминг” осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Если раньше они наблюдались на восьмой-десятый день после начала болезни, то сегодня все чаще — уже на третий-четвертый.

Лечиться с умом

Особый акцент Оксана Выговская делает на привлечении внимания родителей к вопросам лечения. Прежде всего, детский инфекционист с многолетним стажем отметила, что коронавирусная болезнь не лечится антибиотиками. То же самое можно сказать и о противовирусных препаратах, которые можно назначать только согласно протоколу лечения.

Не так безобидны, как представляется на первый взгляд, и иммуномодулирующие препараты. Даже гомеопатические, даже исключительно растительного происхождения, они часто не снимают, а, наоборот, усиливают и усложняют воспалительные процессы, спровоцированные коронавирусной инфекцией.

Абсолютно недопустимо принимать без назначения врача и антикоагулянты, с чьей-то легкой руки, вдруг ставшие чуть ли не лекарством номер один от Covid-19. Доходит до того, что родители сами (!) стали назначать разжижающие кровь таблетки своим детям. В то время, как бесконтрольный прием таких препаратов может спровоцировать серьезнейшие кровотечения, последствия которых даже спрогнозировать страшно.

По словам Оксаны Выговской не все так просто и со старыми добрыми витаминами. Точнее, с витаминными комплексами, которые можно приобрести в аптеках. Речь идет о семьях, которые в неудержимом стремлении застраховать себя от коронавирусной инфекции, чуть ли не в течение года непрерывно глотают цинк, витамины С, D, а также витамины группы В. Вместо того, чтобы принимать их, как это и положено, курсами, умеренно и цивилизованно. В конце концов, пока неизвестно, чем может быть чреват гипервитаминоз на фоне коронавирусной инфекции.

Важно знать и понимать: лечение Covid-19 для каждого из нас — процесс сугубо индивидуальный. И проистекать он должен исключительно при участии семейного врача, знающего и понимающего анамнез каждого члена семьи. Бездумное же самолечение может иметь самые печальные последствия.

Что же касается профилактики, то поскольку детской вакцины пока не существует, хотя в этом направлении и ведутся усиленные исследования, принципы самозащиты от вероломной инфекции по-прежнему одинаковы для мальчишек и девчонок, а также их родителей: маски, дистанция, гигиена. В этом плане за минувший год не появилось ничего нового и радикального.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что медики из Одессы возмущены толпами гуляющих людей без масок. В то время, как врачи работаю круглосуточно, одесситы не верят в коронавирус.