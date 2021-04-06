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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Мойте руки с мылом: Google создал новый дудл

Google 6 апреля посвятил дудл профилактике коронавируса, которая призвана остановить распространение вируса.

Мойте руки с мылом: Google создал новый дудл

На дудле буквы из надписи Google надевают маску и отступают друг от друга на безопасную дистанцию.

Если нажать на него, то пользователя перенесет на страницу с перечнем простых карантинных правил:

  • часто мойте руки мылом и водой, используйте антисептик;
  • придерживайтесь социальной дистанции;
  • носите маску;
  • не прикасайтесь к глазам, носу или рту;
  • во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот локтем или салфеткой;
  • не выходите из дома, если плохо себя чувствуете;
  • если у вас лихорадка, кашель и вам трудно дышать, обратитесь к врачу.
  • Профилактика коронавируса (COVID-19): Google создал новый дудл
  • Профилактика коронавируса (COVID-19): Google создал новый дудл
  • Профилактика коронавируса (COVID-19): Google создал новый дудл
  • Профилактика коронавируса (COVID-19): Google создал новый дудл
Мойте руки с мылом: Google создал новый дудл / 2 фотографии
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Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на 5 апреля в стране 1 755 888 случаев. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 254 человека, всего — 34 587.

Фото: Unsplash

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