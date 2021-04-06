Профилактика коронавируса (COVID-19): Google создал новый дудл

Google 6 апреля посвятил дудл профилактике коронавируса, которая призвана остановить распространение вируса.

На дудле буквы из надписи Google надевают маску и отступают друг от друга на безопасную дистанцию.

Если нажать на него, то пользователя перенесет на страницу с перечнем простых карантинных правил:

часто мойте руки мылом и водой, используйте антисептик;

придерживайтесь социальной дистанции;

носите маску;

не прикасайтесь к глазам, носу или рту;

во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот локтем или салфеткой;

не выходите из дома, если плохо себя чувствуете;

если у вас лихорадка, кашель и вам трудно дышать, обратитесь к врачу.







Мойте руки с мылом: Google создал новый дудл / 2 фотографии

Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на 5 апреля в стране 1 755 888 случаев. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 254 человека, всего — 34 587.