Новый штамм коронавируса в США, финансовая помощь от МВФ для борьбы с пандемией и возможна ежегодная вакцинация в Украине. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 6 апреля.

Covid-ситуация в Украине

Сейчас сложную ситуацию с коронавирусом зафиксировано в городе Киев, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях. В частности, в этих регионах самая высокая заполненность коек с кислородом.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что до конца 2021 года в Украине планируют вакцинировать 70% взрослого населения.

Также, по его словам, в государстве больше не могут увеличивать количество коек с кислородом для Covid-больных. В больницах их уже максимально увеличили до 67 тыс., и это предел.

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий спрогнозировал, что в дальнейшем от коронавируса в Украине будут вакцинировать раз в год, как, например, от гриппа.

Между тем он сообщил, что критическим количеством новых заражений в день для страны является 35-40 тыс. случаев.

В то же время Радуцкий считает, что все-таки нужно усилить патрули в городах, селах и в транспорте.

Covid-ситуация в мире

В США впервые зафиксировали индийский штамм коронавируса. Его назвали двойным мутантом. Ведь в нем содержится две мутации, которые помогают прикрепляться к клеткам организма человека.

В то же время Международный валютный фонд выделит денежную помощь 28 странам для борьбы с пандемией коронавируса. Среди них — Афганистан, Йемен и Эфиопия.

Кроме того, Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио, из-за пандемии коронавируса.

Между тем Польша получила 870 тыс. доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer. Эти препараты распределят в местные пункты вакцинации.

С начала пандемии в мире на коронавирус заболели 131 716 054 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Количество смертей от Covid-19 за сутки выросла до 2,86 млн, выздоровели — более 105 млн человек. В список стран с наибольшим количеством Covid-случаев входят США, Бразилия и Индия.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 769 164 случаев коронавируса. За сутки — 13 276 новых больных.

За день зарегистрировано 430 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 436), Львовской (1 105) и Киевской (889) областях.

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