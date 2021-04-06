В США специалисты обнаружили новый необычный штамм коронавируса. Его назвали двойным мутантом из-за того, что в нем содержится две мутации. Они помогают ему прикрепляться к клеткам организма человека.
Вариант на территории страны выявили ученые из лаборатории клинической вирусологии Стэнфордского университета (Калифорния, США), хотя сама мутация возникла в Индии.
Одна из мутаций этого штамма похожа на вариант, который впервые обнаружили в Калифорнии, вторая — на бразильский и южноафриканский.
Уже известно о семи случаях заражения индийским штаммом.
Сейчас ученые изучают способность вируса передаваться, вызывать повторное заболевание и противостоять вакцинам.
Штаммы коронавируса
В мире продолжают появляться новые мутации коронавируса, которые вызывают ухудшение эписдистуации.
Среди них — британский, южноафриканский, бразильский.
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Источник: Fox News