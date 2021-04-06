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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Двойной мутант: штамм Covid-19 из Индии обнаружили в США

В США специалисты обнаружили новый необычный штамм коронавируса. Его назвали двойным мутантом из-за того, что в нем содержится две мутации. Они помогают ему прикрепляться к клеткам организма человека.

Двойной мутант: штамм Covid-19 из Индии обнаружили в США

Вариант на территории страны выявили ученые из лаборатории клинической вирусологии Стэнфордского университета (Калифорния, США), хотя сама мутация возникла в Индии.

Одна из мутаций этого штамма похожа на вариант, который впервые обнаружили в Калифорнии, вторая — на бразильский и южноафриканский.

Уже известно о семи случаях заражения индийским штаммом.

Сейчас ученые изучают способность вируса передаваться, вызывать повторное заболевание и противостоять вакцинам.

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Штаммы коронавируса

В мире продолжают появляться новые мутации коронавируса, которые вызывают ухудшение эписдистуации.

Среди них — британский, южноафриканский, бразильский.

Подробнее о штаммах коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Fox News

Фото: Pexels

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