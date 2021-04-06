Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) разработала новую онкотерапию, которая сократит время пребывания пациентов в больнице с двух с половиной часов до пяти минут.

Ее предлагают больным, проходящим химиотерапию одного из распространенных разновидностей рака молочной железы.

HER2 — трансмембранный белок, который участвует в передаче сигналов, управляющих нормальным ростом и дифференцировкой клеток. В случае нарушения его экспрессии может начаться злокачественная трансформация клеток. В таком случае повышается агрессивность рака груди, и пациентам назначают анти-HER2, терапию моноклональными антителами.

Phesgo — это смесь препаратов пертузумаб и трастузумаб, антител, которые ранее применялись в качестве отдельных внутривенных средств для лечения всех стадий HER2-положительного рака молочной железы в комбинации с химиотерапией. Процедура занимает не более пяти минут, а не два с половиной часа, как в случае двух капельниц.

По словам представителей NHS, инъекция препарата Phesgo снижает риск инфекции среди онкопациентов, поскольку им не придется задерживаться в больнице надолго.

Директор благотворительного фонда Breast Cancer Now Делита Моргана считает, что тысячи женщин смогут воспользоваться быстрым методом лечения онкологии. Ежегодно эту процедуру могут пройти 3 600 пациентов страны.

К тому же, процесс формирования заболевания может длиться от полугода до нескольких лет. Также на образование рака влияют хронические, генетические заболевания.

Человек может в домашних условиях сделать обследование, ведь существуют визуальные формы рака, которые человек может найти самостоятельно, например, в молочных железах, на коже, щитовидной железе.

Также следует раз в год ходить к врачу на профосмотр. Главное — вовремя обратиться, если вы чувствуете непонятную боль, или если при осмотре дома увидели уплотнение, которого у вас никогда не было.