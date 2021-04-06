В Черновицкой области от коронавируса умерла беременная врач-педиатр

В Черновицкой области от коронавируса умерла 29-летняя беременная врач-педиатр Марьяна Малинник.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА.

— Коллектив Департамента здравоохранения облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя — преждевременной смерти врача-педиатра КНП Заставненская МБ Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка, — отметили в департаменте.

В ведомстве добавили, что причиной смерти стала остановка сердца молодой женщины, как осложнение Covid-19.

По состоянию на вторник, 6 апреля в Черновицкой области зафиксировали 72 031 случай коронавируса. Из них 51 106 пациентов выздоровели, 1 440 человек умерли.

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова произошла подобная ситуация. Там умерла 28-летняя роженица. Женщина болела коронавирусом.

У пациентки было 90% поражения легких, она дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких. Три недели назад ей сделали кесарево сечение.

Источник: департамент здравоохранения Черновицкой ОГА