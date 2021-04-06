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Ольга Тетеріна |

В Украине нужно ввести комендантский час и запретить авиасообщение — Голубовская

В Украине из-за быстрого распространения коронавируса и увеличения количества тяжелых случаев болезни следует усилить карантин — ввести комендантский час и закрыть авиасообщение.

карантин

Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире одного из украинских каналов.

— Когда есть карантин, тогда вирус не имеет возможности адаптироваться и превратиться в агрессивного агента. Вакцинация — это лишь один из компонентов противодействия инфекционным заболеваниям.

Он важен, но он не единственный. Если только вакцинировать и больше ничего не делать, то тогда нужно понять, что мы будем в естественном инфекционном процессе, то есть максимально потерпевшим государством, — отметила Голубовская.

По ее словам, введение усиленного карантина в виде ограничения авиаперевозки и комендантского часа помогут уменьшить распространение Covid-19.

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Голубовская отметила, что все, кто возвращается из путешествий, обязаны самоизолироваться, поскольку тесты могут быть ошибочными.

— Если возвращаетесь домой, то надо изолироваться и подождать, заболеете вы или нет. Потому что тест не имеет никакого значения, он в 30% случаев может быть отрицательным, — добавила инфекционист.

Карантин в Украине

По состоянию на 6 апреля 2021 в десяти областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Наш

Фото: Depositphotos

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