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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Вакцина AstraZeneca может вызывать образование тромбов — европейский регулятор

Связь между вакциной от Covid-19 AstraZeneca и образованием тромбов есть, заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

вакцина AstraZeneca

Действительно существует связь между вакциной от коронавирусной болезни AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна.

— Мы можем сказать это сейчас, очевидно, что существует связь с вакциной. Но мы до сих пор не знаем, что вызывает эту реакцию, — заявил глава отдела вакцин ЕМА Марко Кавалере итальянской газете Il Messaggero.

Также представитель ЕМА отметил, что на этой неделе, возможно, будет озвучена новая оценка ситуации. Специалисты пытаются узнать, что же происходит.

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— Среди вакцинированных больше случаев тромбоза головного мозга… среди молодежи, чем мы ожидали, — подчеркнул глава отдела.

Ранее сообщалось, что после прививки вакциной AstraZeneca в Великобритании семь человек умерли из-за тромбоза. Всего таких случаев 30 на 18 млн прививок. И ранее ЕМА сообщало, что нет связи между прививками этой вакциной и случаями тромбоза.

В Украине те, кто переболел Covid-19 имеют расстройства различных систем и органов. Причем, женщины страдают от них чаще.

Источник: Іlmessaggero

Фото: Pexels

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