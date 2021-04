Французская биотехнологическая компания Valneva завершила начальный этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса.

Согласно информации компании, вакцина не вызывает поводов для сомнений в ее безопасности, препарат хорошо переносится.

Также в компании отметили, что по результатам испытаний, в более 90% добровольцев среди 153 взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет, выработался значительный уровень антител к коронавирусу.

Сейчас они планируют продолжить испытания и уже до конца апреля начать завершающую фазу.

Вместе с тем на результаты стартового этапа испытаний вакцины Valneva отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он добавил, что если испытания и дальше будут успешными, то препарат начнут производить в Великобритании. По его словам, это могло бы стать крайне важным оружием в борьбе против коронавируса.

Very promising news that the @ValnevaSE vaccine shows a strong immune response and will progress to Phase 3 trials.

If it is successful and meets our robust safety standards this vaccine will be manufactured in Scotland, providing a crucial weapon in our battle against COVID. https://t.co/Xr79bIGsmS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 6, 2021