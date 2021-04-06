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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вакцина против Covid-19: французская Valneva успешно прошла первый этап испытаний

Французская биотехнологическая компания Valneva завершила начальный этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса.

Valneva вакцина

Согласно информации компании, вакцина не вызывает поводов для сомнений в ее безопасности, препарат хорошо переносится.

— Valneva сегодня объявила о положительных результатах клинических испытаний своей инактивированной, адъювантной вакцины-кандидата VLA2001, — сообщили в Valneva.

Также в компании отметили, что по результатам испытаний, в более 90% добровольцев среди 153 взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет, выработался значительный уровень антител к коронавирусу.

Сейчас они планируют продолжить испытания и уже до конца апреля начать завершающую фазу.

Вместе с тем на результаты стартового этапа испытаний вакцины Valneva отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Очень обнадеживающие новости о том, что вакцина Valneva показывает сильную иммунную реакцию и переходит на третью фазу испытаний, — написал Джонсон в социальных сетях.

Он добавил, что если испытания и дальше будут успешными, то препарат начнут производить в Великобритании. По его словам, это могло бы стать крайне важным оружием в борьбе против коронавируса.

Вакцина Valneva

Над разработкой вакцины VLA2001 работает компания Valneva, которая специализируется на этих препаратах. Компания разрабатывает несколько вакцин, включая уникальные препараты против болезни Лайма, Covid-19 и чикунгунья.

В январе 2021 Еврокомиссия завершила предварительные переговоры о закупке потенциальной вакцины Valneva. Будущий контракт с Valneva предусматривает закупку 30 млн доз вакцины, с возможностью дальнейшей закупки еще 30 млн доз.

Подробнее о вакцинации в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Valneva, Boris Johnson

Фото: Depositphotos

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