Французская биотехнологическая компания Valneva завершила начальный этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса.

Согласно информации компании, вакцина не вызывает поводов для сомнений в ее безопасности, препарат хорошо переносится.

— Valneva сегодня объявила о положительных результатах клинических испытаний своей инактивированной, адъювантной вакцины-кандидата VLA2001, — сообщили в Valneva.

Также в компании отметили, что по результатам испытаний, в более 90% добровольцев среди 153 взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет, выработался значительный уровень антител к коронавирусу.

Сейчас они планируют продолжить испытания и уже до конца апреля начать завершающую фазу.

Вместе с тем на результаты стартового этапа испытаний вакцины Valneva отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Очень обнадеживающие новости о том, что вакцина Valneva показывает сильную иммунную реакцию и переходит на третью фазу испытаний, — написал Джонсон в социальных сетях.

Он добавил, что если испытания и дальше будут успешными, то препарат начнут производить в Великобритании. По его словам, это могло бы стать крайне важным оружием в борьбе против коронавируса.

Very promising news that the @ValnevaSE vaccine shows a strong immune response and will progress to Phase 3 trials. If it is successful and meets our robust safety standards this vaccine will be manufactured in Scotland, providing a crucial weapon in our battle against COVID. https://t.co/Xr79bIGsmS — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 6, 2021

Вакцина Valneva

Над разработкой вакцины VLA2001 работает компания Valneva, которая специализируется на этих препаратах. Компания разрабатывает несколько вакцин, включая уникальные препараты против болезни Лайма, Covid-19 и чикунгунья.

В январе 2021 Еврокомиссия завершила предварительные переговоры о закупке потенциальной вакцины Valneva. Будущий контракт с Valneva предусматривает закупку 30 млн доз вакцины, с возможностью дальнейшей закупки еще 30 млн доз.

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Источник: Valneva, Boris Johnson