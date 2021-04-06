В Украине получили прививку от коронавируса уже 291 824 человека. Сначала прививали только медиков и военных. Проводили вакцинацию мобильные бригады. С 22 марта появились уже стационарные пункты вакцинации по месту жительства. Сюда могут приходить социальные работники, люди старше 80 лет. Иногда приходят и моложе – после 60.
В Центре первичной медико-санитарной помощи №2 Дарницкого района Киева, пишет Лига, работа начинается в 9 утра. Помещение рассчитано человек на десять, с учетом того, что будет соблюдаться социальная дистанция. Но очереди нет. Сомневающихся врачи убеждают, а с антипрививочниками стараются не спорить.
Перед прививкой пациентов осматривает врач, измеряет температуру и артериальное давление, расспрашивает о состоянии здоровья в ближайшие дни. Противопоказаниями могут стать обострение хронических и респираторных болезней, прием аутоиммунных препаратов.
После укола пациенты отдыхают 30 минут в большом кабинете, где соблюдены все условия для социальной дистанции. За привитыми наблюдают: нет ли серьезных побочных реакций.
Самые распространенные реакции: припухлость и боль в месте укола, повышение температуры. В течение первых трех суток к ним могут добавиться ломота в суставах и боли в мышцах. Пациентов консультируют, что в таком случае нужно связаться с семейным врачом и сообщить о симптомах.
Ежедневно кроме основного списка составляется резервный. В него входят люди помоложе, которые хотят вакцинироваться и готовы быстро приехать.
Записаться на остатки вакцины могут все, кто желает. Возраст не имеет значения.
Основные моменты для вакцинации:
- Нужно обязательно заключить декларацию с семейным врачом, если ее еще нет.
- Сообщить ему о желании привиться от коронавируса.
- Позвонить в Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам Covid-19 по телефону 0800-60-20-19.
- Ждать приглашения на прививку.
Вполне возможно, что ждать вакцинации придется недолго. Кстати, состоять в очереди в приложении “Дія” недостаточно – врачи не берут в списки людей из этой очереди.
Можно переболеть коронавирусом, но оставаться больным еще долго. Постковидный синдром — новый термин в медицинских кругах.