В Украине получили прививку от коронавируса уже 291 824 человека. Сначала прививали только медиков и военных. Проводили вакцинацию мобильные бригады. С 22 марта появились уже стационарные пункты вакцинации по месту жительства. Сюда могут приходить социальные работники, люди старше 80 лет. Иногда приходят и моложе – после 60.

В Центре первичной медико-санитарной помощи №2 Дарницкого района Киева, пишет Лига, работа начинается в 9 утра. Помещение рассчитано человек на десять, с учетом того, что будет соблюдаться социальная дистанция. Но очереди нет. Сомневающихся врачи убеждают, а с антипрививочниками стараются не спорить.

Перед прививкой пациентов осматривает врач, измеряет температуру и артериальное давление, расспрашивает о состоянии здоровья в ближайшие дни. Противопоказаниями могут стать обострение хронических и респираторных болезней, прием аутоиммунных препаратов.

После укола пациенты отдыхают 30 минут в большом кабинете, где соблюдены все условия для социальной дистанции. За привитыми наблюдают: нет ли серьезных побочных реакций.

Самые распространенные реакции: припухлость и боль в месте укола, повышение температуры. В течение первых трех суток к ним могут добавиться ломота в суставах и боли в мышцах. Пациентов консультируют, что в таком случае нужно связаться с семейным врачом и сообщить о симптомах.

Ежедневно кроме основного списка составляется резервный. В него входят люди помоложе, которые хотят вакцинироваться и готовы быстро приехать.

Записаться на остатки вакцины могут все, кто желает. Возраст не имеет значения.

Основные моменты для вакцинации:

Нужно обязательно заключить декларацию с семейным врачом, если ее еще нет. Сообщить ему о желании привиться от коронавируса. Позвонить в Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам Covid-19 по телефону 0800-60-20-19. Ждать приглашения на прививку.

Вполне возможно, что ждать вакцинации придется недолго. Кстати, состоять в очереди в приложении “Дія” недостаточно – врачи не берут в списки людей из этой очереди.

Можно переболеть коронавирусом, но оставаться больным еще долго. Постковидный синдром — новый термин в медицинских кругах.