Ну вот и начался локдаун. Многие ушли работать домой на “удаленку”, сидя или даже лежа перед ноутом. Не нужно терять время и силы на дорогу, поэтому появилась возможность сделать побольше, чтобы больше заработать. Неплохая идея в материальном плане. А как быть с глазами?

Как сохранить зрение, работая дома и днем, и ночью, Фактам ICTV рассказал офтальмолог, профессор Сергей Рыков.

Чтобы уменьшить зрительную нагрузку, делайте перерывы. Американские оптометристы рекомендуют такую формулу здоровья глаз — 20х20х20. Это означает, что через каждые 20 минут нужно оторваться от монитора на 20 секунд и посмотреть вдаль, на расстояние не меньше 20 футов (6 м).

— Если работаете возле окна – прекрасно! Смотрите, что там происходит за окном. Если далеко от окна – рассмотрите какую-нибудь мелочь в дальнем углу комнаты, — советует Сергей Рыков.

Через каждые два часа работы прерывайтесь на 30 минут. Походите по квартире, сходите на кухню, выпейте кофе. Только не переключайтесь на смартфон, а то польза от такого перерыва будет равна нулю.

Освещение. Максимально ограничьте применение ламп с белым или синеватым светом. Желтый свет – лучший для глаз. Даже современные лэд-лампы уже не так вредны для зрения, как было раньше, используйте их. Не работайте в полной темноте, устройте комфортную подсветку. Синий же свет очень вреден. Слепотой он не грозит, но напряжение и усталость глазам обеспечит. Работая за компьютером, надевайте очки с линзами “blue blocker”, которые оберегают глаза от воздействия синего света.

Моргайте как можно чаще. Напряженный неморгающий взгляд ведет к сухости глаз. Веки становятся красными, может начаться воспаление желез, которые вырабатывают сало. Оно плавает на поверхности слезной пленки, покрывающей глазное яблоко, и не дает сетчатке пересохнуть.

Влажность в глазах помогают поддерживать капли-слезозаменители, продающиеся в аптеке. Возле компьютера обязательно поставьте пузырек с каплями и через каждые два часа закапывайте глаза. Гиалуроновая кислота, содержащаяся в каплях, снимает сухость и восстанавливает глаз.

Если забыть об этом и забить на проблемы, можно получить синдром сухого глаза — вещь малоприятную и плохо поддающуюся лечению.

Не забывайте, наши глаза – гурманы. Они очень любят витамины и всяческие микроэлементы. Забудьте о гамбургерах и пицце.

— Если посмотреть на строение глаза, мокулярная область, отвечающая за остроту зрения, – оранжево-желтого цвета. Вот и подкармливайте ее оранжевыми и желтыми плодами, богатыми каротиноидами, — говорит офтальмолог.

При интенсивной зрительной нагрузке отдавайте предпочтение желтым помидорам и перцам, моркови, тыкве, апельсинам-мандаринам. Провитамин А, который в организме превращается в витамин, питает глаз и способствует улучшению зрения.

Еще глаза любят зеленое. Балуйте их с утра салатами из листьев любых темно-зеленых листовых овощей с добавлением оливкового или кукурузного масла

Совет для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. При интенсивной зрительной нагрузке не исключайте из питания белковую пищу. Даже если вы сейчас поститесь, вам положено послабление. Океанская жирная рыба, омега-3, поливитамины обязательно должны быть на вашем столе.

Движение. Не сидите целый день в одной позе. При этом нарушается кровообращение в шее, плечах. Страдают при этом и глаза. Периодически устраивайте физкультминутку: выполняйте несколько несложных упражнений для верхней части тела, чтобы восстановить кровообращение. Полноценный сон. Даже если вы работаете в ночную смену, нужно выспаться до или после работы в темной комнате. Обеспечьте себе комфорт с помощью штор “блэкаут”. После сна умойтесь, прочистите носослезные каналы, продувая сначала одну ноздрю, затем другую. Это важно, чтобы не было застоя в каналах, чтобы вырабатывалось достаточно слезы, которая не только увлажняет поверхность глаз, но и уничтожает микробы.

Еще Сергей Рыков — сам человек жизнерадостный и активный — советует жить полноценной жизнью. Чаще улыбаться, любить друга и пребывать всегда в хорошем расположении духа. Тогда и глаз будет радоваться, глядя на живописный окружающий мир.

Можно ли во время локдауна проверить зрение дома? Запросто. При помощи интернета. В сети существует много разных тестов, которые помогут определить, нужно ли обращаться к врачу, и понять, помогают ли вам советы врачей онлайн или упражнения для глаз.