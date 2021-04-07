В Украине за последние сутки зафиксировали 15 415 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на 7 апреля в стране 1 784 579 случаев.

Госпитализация понадобилась 5 587 пациентам.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умер 481 человек, всего — 35 498.

За сутки выздоровели 11 472 человека, всего — 1 373 851.

За последние сутки в стране провели 140 224 тестирования (методом ПЦР — 59 049, методом ИФА — 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 57 397).

Вакцинация в Украине

С начала вакцинации против коронавируса в Украине прививки получили 320 265 человек, из них получили 1 дозу — 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2.

Однако на Киевщине за последние сутки не сделали ни одной прививки.

В лист ожидания вакцинации записались 419 379 человек.

Коронавирус в регионах:

г. Киев — 1417 случаев / 1819 прививок;

Винницкая область — 562 случая / 610 прививок;

Волынская область — 390 случаев / 510 прививок;

Днепропетровская область — 671 случай / 1170 прививок;

Донецкая область — 650 случаев / 540 прививок;

Житомирская область — 465 случаев / 630 прививок;

Закарпатская — 331 случай / 420 прививок;

Запорожская область — 733 случая / 870 прививок;

Ивано-Франковская область — 195 случаев / 627 прививок;

Киевская область — 1092 случая / 0 прививок;

Кировоградская область — 105 случаев / 610 прививок;

Луганская область — 254 случая / 430 прививок;

Львовская область — 1085 случаев / 1349 прививок;

Николаевская область — 412 случаев / 680 прививок;

Одесская область — 1236 случаев / 580 прививок;

Полтавская область — 482 случая / 830 прививок;

Ровенская область — 666 случаев / 580 прививок;

Сумская область — 586 случаев / 270 прививок;

Тернопольская область — 569 случаев / 620 прививок;

Харьковская область — 1017 случаев / 560 прививок;

Херсонская область — 294 случая / 40 прививок;

Хмельницкая область — 912 случаев / 990 прививок;

Черкасская область — 745 случаев / 300 прививок;

Черновицкая область — 351 случай / 400 прививок;

Черниговская область — 195 случаев / 150 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, суточный показатель вновь начать расти. Еще 6 апреля в Украине было зафиксировано 13 276 новых больных за сутки.

Среди них больных — 508 детей и 338 медработников.

За сутки по состоянию на 6 апреля в Украине вакцинировали 12 856 человек