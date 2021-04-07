Псориатический артрит — это заболевание, при котором воспаляются суставы, в частности, в большинстве случаев у людей, больных псориазом.

Об этом рассказала Фактам ICTV врач-ревматолог Елизавета Исакова в программе Есть здоровый вопрос.

— Во время этого заболевания у пациента поражаются суставы. Как правило, пациент может прийти с болью в коленном суставе, а при обследовании врач может заметить у человека дактилит — отек и болезненность целого пальца (палец-сосиска), — отметила врач.

Основными признаками псориатического артрита являются — боль в суставах и припухлость, деформация суставов, изменение цвета кожи на пораженном участке, утолщение пальцев, повышение местной температуры.

По словам врача, важный критерий оценки состояния пациента, чтобы поставить точный диагноз — это проверка крестцово-подвздошных сочленений на наличие воспаления. Ведь если его обнаружат, это один из признаков псориатического артрита.

Во время диагностики врач должен полностью изучить историю болезней пациента и оценить риск наследственности. Уже после того, как врач поставит диагноз, можно переходить к лечению. Отметим, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, ведь это может только ухудшить ситуацию.

Для лечения этой болезни используется медикаментозная терапия, которая проходит под наблюдением ревматолога.

Что такое гемофилия

Гемофилией называют редкое наследственное заболевание, при котором возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы. Они могут быть как спонтанные, так и из-за травм и хирургического вмешательства.

Чаще всего эта болезнь передается по наследству, если один из родителей болен ею. Если заражен один из родителей, то вероятность того, что ребенок будет болен гемофилией, составляет около 50%.

Подробнее о том, что такое гемофилия и как ее лечить — читайте на Фактах ICTV.