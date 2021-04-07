Американские медики изучили образцы плазмы больных коронавирусом и обнаружили, что при SARS-CoV-2 может быть поврежден барьер между кровеносной системой и кишечником.

Поэтому у таких больных возникают проблемы с пищеварением. Микрофлора, обитающая в кишечнике, попадает в кровь и разносится по всем органам. Это может усугубить состояние больных. В крови людей, которые не болели коронавирусом, такую микрофлору не обнаружили.

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Эти факты свидетельствуют о том, что микробы попали в кровь через разрушенный барьер между кровеносной и пищеварительной системами. Ученые предполагают, что нарушена также работа рецепторов ACE2, при помощи которых вирус проникает в клетки.

Дальнейшее изучение этого факта позволит объяснить развитие тяжелых бактериальных инфекций у больных Covid-19 и проблем с пищеварением.

В Украине больным с Covid-19 запрещено посещать магазины, аптеки и выгуливать домашних животных, а людям старше 60 лет, имевшим контакт с больными, необходимо находиться на самоизоляции.

Источник: bioRxiv