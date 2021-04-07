По состоянию на утро 7 апреля в Киеве на коронавирус заболели еще 1 417 человек. Всего за период пандемии Covid-19 подтвердили у 170 517 жителей столицы.

За сутки прививки от коронавируса получили 1 819 киевлян.

В предыдущий день, 6 апреля, в Киеве было зафиксировано 1 432 случая инфицирования.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: