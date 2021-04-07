Коронавирус может негативно повлиять на зрение. Многие, кто перенес Covid-19 с осложнениями, жалуются на снижение остроты зрения, рассказал офтальмолог, профессор Сергей Рыков.

После выздоровления зрение понемногу возвращается в норму, но близорукость может и прогрессировать.

— Если до этого была близорукость, то после и во время Covid-19 близорукость прогрессирует с 28,5% до 50%. А близорукостью в основном страдают молодые люди. Мы еще до конца не знаем от чего именно она прогрессирует — от самого вируса или от препаратов, которые используются при лечении, от того комплекса мероприятий, которые проводятся по спасению человека, — рассказал профессор.

Прогрессирование близорукости может продолжаться в течение трех месяцев после выздоровления от коронавируса, подчеркнул профессор.

Также он посоветовал внимательно относиться к каким-либо изменениям зрения людям из групп риска: болеющие диабетом и гипертонией.

Не стоит пропускать такие симптомы как помутнение, искривление предметов, плавающее облако, выпадение букв. Нужно сразу же обращаться к специалисту. Тогда в 90% лечение будет успешным.

Кстати, в период карантина можно для начала проверить зрение он-лайн при помощи специально разработанных тестов.