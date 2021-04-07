Третья волна в Канаде, доступ к вакцинам в США и провальная вакцинация в Киевской области — Факты ICTV собрали самые важные новости о коронавирусе 7 апреля.

В Украине зафиксирована наибольшая смертность от коронавируса с начала пандемии — 481 летальный случай.

В Киевской области не сделали ни одной прививки от коронавируса за последние четыре дня.

Эти данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В то же время в обладминистрации сообщили, что восстановить кампанию по вакцинации в области планируют в ближайшее время.

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для хранения и транспортировки сыворотки от Pfizer.

Ранее Украина договорилась о поставках 10 млн доз этой вакцины.

Коронавирус в мире

В США вакцины от коронавируса станут доступными для всего взрослого населения до 19 апреля, сообщил президент страны Джо Байден.

— Больше никаких сбивающих с толку правил, больше никаких запутывающих ограничений, — подчеркнул Байден.

В тоже время в Азербайджане делать прививки от Covid-19 не планирует почти треть населения, говорится к исследовании Центра анализа медиа.

Канада столкнулась с новой волной коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

— По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас — это Канада, — рассказал Трюдо.

В связи с этим, в Торонто с сегодняшнего дня закрываются все школы, а ученики переходят на дистанционное обучение как минимум до 18 апреля.

Количество больных коронавирусом в мире превысило 132,4 млн человек, а количество жертв достигло 2,8 млн, свидетельствуют данные университета Хопкинса.

Карантин в Украине

Минздрав обновил перечень карантинных зон, в красной по прежнему находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В желтой зоне находится только Херсонская область, но последние дни в регионе резко возросло количество госпитализированных. Остальные области — в оранжевой зоне.