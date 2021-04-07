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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Половина уже переболела: ученый объяснила, как преодолеть Covid-19 в Украине

Для того, чтобы полностью победить коронавирус в Украине, необходимо, чтобы у 70% населения были антитела к вирусу.

карантин

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила доктор медицинских наук Оксана Виговская.

По ее словам, эти антитела формируются у людей, которые переболели коронавирусом, а также путем вакцинации.

— Нужно, чтобы минимум 65%, а то и 70% нашего населения имело уровень антител. Вот и считаем, соответственно. По состоянию на сегодня мы понимаем, что из этих 70% половина уже переболела. Соответственно, осталось привить половину, — пояснила Оксана Виговская.

Коронавирус в Украине

В Украине второй месяц подряд продолжается вакцинация населения против коронавируса.

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Однако эпидситуация в стране продолжает быть сложной, почти ежедневно фиксируют новые антирекорды по смертности от вируса.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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