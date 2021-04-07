Для того, чтобы полностью победить коронавирус в Украине, необходимо, чтобы у 70% населения были антитела к вирусу.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила доктор медицинских наук Оксана Виговская.
По ее словам, эти антитела формируются у людей, которые переболели коронавирусом, а также путем вакцинации.
— Нужно, чтобы минимум 65%, а то и 70% нашего населения имело уровень антител. Вот и считаем, соответственно. По состоянию на сегодня мы понимаем, что из этих 70% половина уже переболела. Соответственно, осталось привить половину, — пояснила Оксана Виговская.
Коронавирус в Украине
В Украине второй месяц подряд продолжается вакцинация населения против коронавируса.
Однако эпидситуация в стране продолжает быть сложной, почти ежедневно фиксируют новые антирекорды по смертности от вируса.
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