Для того, чтобы полностью победить коронавирус в Украине, необходимо, чтобы у 70% населения были антитела к вирусу.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила доктор медицинских наук Оксана Виговская.

По ее словам, эти антитела формируются у людей, которые переболели коронавирусом, а также путем вакцинации.

— Нужно, чтобы минимум 65%, а то и 70% нашего населения имело уровень антител. Вот и считаем, соответственно. По состоянию на сегодня мы понимаем, что из этих 70% половина уже переболела. Соответственно, осталось привить половину, — пояснила Оксана Виговская.

Коронавирус в Украине

В Украине второй месяц подряд продолжается вакцинация населения против коронавируса.

Однако эпидситуация в стране продолжает быть сложной, почти ежедневно фиксируют новые антирекорды по смертности от вируса.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.