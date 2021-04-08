Образование тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca нужно считать крайне редким побочным эффектом. Такие данные озвучило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Регулятор проанализировал 62 случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и 24 случая тромбоза висцеральных вен по состоянию на 22 марта, 18 из которых имели летальный исход.

– Сочетание тромбов с низким уровнем тромбоцитов в крови фиксировалось очень редко. Общая польза вакцины в предотвращении Covid-19 превышает риск побочных эффектов, – говорится в заключении ЕМА.

Европейское агентство по лекарственным средствам просит медицинских работников и людей, которые получают вакцину, помнить о возможности образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в очень редких случаях в течение двух недель после прививки.

Регулятор отмечает, что пациенты должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них есть такие симптомы:

удушье;

боль в груди;

отек на ноге;

постоянные боли в животе;

головные боли или ухудшение зрения;

крошечные пятна крови под кожей вне места инъекции.

По мнению экспертов, если распознать признаки образования тромбов и низких тромбоцитов на ранних сроках, пострадавшие смогут избежать осложнений.

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Также в ЕМА не подтвердили фактор риска вакцины Vaxzevria (обновленное название препарата AstraZeneca, – Ред.) для женщин в возрасте до 60 лет.

Образование тромбов после AstraZeneca

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило факт существования связи между вакциной от Covid-19 AstraZeneca и образованием тромбов.

Однако что может вызвать такую реакцию, в регуляторе не сообщили.

Подробнее об образовании тромбов после AstraZeneca читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ЕМА