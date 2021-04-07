PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

В Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от коронавируса

На территории Киевской области, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, не сделали ни одной прививки от вируса за последние четыре дня.

вакцинація від коронавірусу

Это подтверждает информация, размещенная министром здравоохранения Максимом Степановым на его странице в Facebook.

Уже четвертый день подряд на территории региона фиксируют новые случаи заражения, регион стабильно находится в тройке лидеров по темпам распространения вируса, однако прививки не проводятся.

Статистика новых случаев и прививок:

  • 7 апреля — 1 092 случая/0 прививок;
  • 6 апреля — 889 случаев/0 прививок;
  • 5 апреля — 619 случаев/0 прививок;
  • 4 апреля — 804 случая/0 прививок.

При этом в Киеве и других регионах вакцинация продолжается.

Вакцинация в Украине

В Украине с февраля 2021 года продолжается вакцинация населения против коронавируса.

Читайте
Половина уже переболела: ученый объяснила, как преодолеть Covid-19 в Украине

Прививки проводят медикам.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка