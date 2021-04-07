На территории Киевской области, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, не сделали ни одной прививки от вируса за последние четыре дня.

Это подтверждает информация, размещенная министром здравоохранения Максимом Степановым на его странице в Facebook.

Уже четвертый день подряд на территории региона фиксируют новые случаи заражения, регион стабильно находится в тройке лидеров по темпам распространения вируса, однако прививки не проводятся.

Статистика новых случаев и прививок:

7 апреля — 1 092 случая/0 прививок;

6 апреля — 889 случаев/0 прививок;

5 апреля — 619 случаев/0 прививок;

4 апреля — 804 случая/0 прививок.

При этом в Киеве и других регионах вакцинация продолжается.

Вакцинация в Украине

В Украине с февраля 2021 года продолжается вакцинация населения против коронавируса.

Прививки проводят медикам.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.