У людей, переболевших коронавирусом, в первые шесть месяцев может возникнуть риск развития психических расстройств и инсульта.

Об этом заявили ученые из Оксфордского университета. Они проанализировали электронные медицинские карты полумиллиона пациентов в США и определили вероятность развития у них психологических и неврологических расстройств: расстройства настроения, тревожность, психоз, деменция, инсульт.

Специалисты сравнили данные людей, перенесших коронавирус в течение последних шести месяцев, с людьми, которые переболели гриппом и респираторными заболеваниями. Результаты исследования указывают на то, что именно Covid-19 вызывает дальнейшие расстройства.

Читайте Как определить основные признаки инсульта и оказать первую помощь

У пациентов после коронавируса на 16% чаще развивались психологические расстройства по сравнению с теми, кто переболел другими респираторными инфекциями.

Ученые заметили, что люди, которые имели тяжелое течение Covid-19, имели более высокие риски развития расстройств, вероятно, из-за переживаний и стресса после госпитализации.

Так, от изменений настроения, тревожности страдали 24% всех пациентов после коронавируса, а также 25% госпитализированных, 28% людей, которые были в реанимации, а также у 36% людей, которые во время болезни страдали снижением внимания.

Также среди госпитализированных с Covid-19 возрос риск инсульта до 7%. Деменцию диагностировали у 0,7% всех пациентов с коронавирусом.

— Исследование подтверждает наши подозрения, что коронавирус связан не только с респираторными симптомами, но и с психологическими и неврологическими проблемами, — отметил профессор из Института психиатрии Дам Тел Вайкс.

Панические атаки после Covid-19

Каждый хотя бы раз в жизни испытывал внезапный приступ страха, когда мурашки по коже, сердце выпрыгивает, холод в конечностях, головокружение, сухость во рту.

Во время паники может возникнуть страх смерти, потому что состояние напоминает сердечный приступ. Но на самом деле панические атаки не угрожают жизни.

Подробнее о панические атаки после коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: BBC