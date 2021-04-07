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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Минздраве увеличилось количество обращений по вопросам о вакцинации от Covid-19

В последние дни в Министерстве здравоохранения увеличилось количество обращений в контактный центр по вопросам о вакцинации.

контактцентр

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

— Мы видим существенное увеличение количества обращений в контактный центр по вопросам, связанным с вакцинацией, — отметил он.

По словам Кучера, контактный центр Минздрава от начала своей работы получил около 353 тыс. звонков от граждан.

Лидерами по обработке обращений стали Волынская, Житомирская, Луганская, Днепропетровская и Харьковская область. Самый низкий процент обработки обращений наблюдается в Винницкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

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Он добавил, что 85% украинцев спрашивали о записи на вакцинацию (17 507 звонков), 4% интересовались, когда начнется кампания по вакцинации, которая началась в Украине еще 24 февраля, также 4,02% спрашивают о категориях вакцинации и начале новой волны прививок.

Также почти 2% интересуются эффективностью вакцины (393 обращения), 1,67% спрашивают о том, какой вакциной делают иммунизацию населения.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 7 апреля в Украине вакцинировали 15 585 человек. Больше прививок осуществлено в Киеве (1 819), Львовской (1 349) и Днепропетровской (1 170) областях.

В то же время на территории Киевской области, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, не сделали ни одной прививки от вируса за последние четыре дня.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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