Украина первая в Европе по уровню смертности от коронавируса

Украина занимает первое место в Европе по смертности от коронавируса, а в мире — третье. Всего за минувшие сутки в мире обнаружили 131,8 млн случаев заболевания Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Лидерами по количеству выявленных случаев заболевания Covid-19 за сутки в мире являются Индия (115 736), США (62 750) и Бразилия (28 645). Украина занимает 16 место — за сутки выявлено 15 415 случаев.

За все время пандемии в мире умерли 2,8 млн человек, а за сутки — 7 855.

По прогнозам Национальной академии наук Украины, заболеваемость коронавирусом в стране ближайшие недели будет оставаться на нынешнем уровне.

Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 апреля в Украине от осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умер 481 человек, в общем — 35 498. В то же время выздоровели 11 472 человека, в общем — 1 373 851.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.

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Источник: ВООЗ