В Великобритании для вакцинации населения от коронавируса 7 апреля начали применять препарат от компании Moderna.

Страна приобрела 17 млн ​​доз этой вакцины, которой достаточно для иммунизации 8,5 млн человек. Результаты третьей фазы испытаний которой показали 100% эффективность препарата против тяжелых случаев коронавируса.

Первые инъекции вакциной Moderna сделают в больнице общего профиля Западного Уэльса в Кармартене, а в центры вакцинации распределили в целом пять тысяч доз.

— Три из каждых пяти человек во всем Соединенном Королевстве получили хотя бы одну дозу, и сегодня мы начинаем прививки третьей утвержденной вакциной. Где бы вы ни жили, когда вам позвонят, получите прививки, — призвал глава медицинского ведомства Великобритании Мэтт Хэнкок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также призвал граждан как можно быстрее воспользоваться возможностью вакцинироваться.

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Вакцина Moderna является третьей вакциной, одобренной для использования в Британии и будет внедряться вместе с препаратами от Pfizer/BioNTech и Oxford University/AstraZeneca.

Вакцина Moderna

Эксперты Всемирной организации здравоохранения опубликовали рекомендации по использованию вакцины против коронавируса от американской компании Moderna.

Специалисты заявили, что делать прививки вакциной от Moderna можно представителям медперсонала, пенсионерам. Но не рекомендуют вакцинироваться беременным женщинам, детям до 18 лет, людям с аллергией на компоненты препарата.

Кроме того, в ВОЗ говорят, что новые варианты коронавируса не меняют эффективность вакцины мРНК Moderna.

Источник: Sky News