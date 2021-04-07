7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Как вы думаете, кто должен быть ответственным за сохранение и приумножение здоровья людей? Медики, власть или сами люди?

Каждый находит свои способы поощрения активного и здорового образа жизни. Как это делается в Киеве, Фактам ICTV рассказал заведующий просветительским отделом Киевского городского центра общественного здоровья, кандидат медицинских наук Отто Стойка.

Местные власти запретили продавать табак и алкоголь несовершеннолетним, ограничили время продажи этих вредных продуктов. Запретили торговать табаком “с рук”, курить на остановках общественного транспорта. Но нужен жесткий контроль за выполнением этих решений, потому что есть дельцы, которые пытаются обходить запрет. И одни только ограничения и запреты не сделают граждан здоровыми. Нужны конкретные действия, направленные на позитив.

— Я наблюдаю, что во многих киевских дворах, даже у “хрущевок” устанавливают новые, современные спортивные площадки, — говорит Отто Стойка. — Именно спортивные. Это радует, потому что люди и дети получают доступ к индивидуальным занятиям спортом у своего дома.

В некоторых парках и скверах организуют “маршруты здоровья”, где маркировкой обозначают количество пройденных метров. Это очень стимулирует людей, когда они видят результат своих действий: прошел две тысячи метров — хорошо.

— Развиваем велотранспорт, организуем пункты проката веломашин, строим велодорожки. Особенно хорошо на это откликнулась молодежь, — говорит Стойка. — Думаю, что в будущем велосипед станет самым популярным средством передвижения.

Не хватает бассейнов. Отто Стойка отметил, что населению должны быть доступны частные клубы и бассейны. Хорошо бы, чтобы местная власть обеспечивала уязвимые категории людей, так сказать, социальными абонементами, покупая их в спортклубах.

— Нам очень помогают активные неравнодушные люди, — говорит Отто. — Как, например, Евгений Клопотенко со своей концепцией изменения школьного питания.

В Киеве по инициативе местных активистов за средства городского бюджета строят площадки для скейтбордистов, любителей различных видов спорта, обустраивают зоны здоровья.

Все это хоть на шаг приближает нас к здоровой жизни. Если мы и сами хотим быть здоровыми, то нужно переосмыслить наше отношение к жизни. Мы должны:

Двигаться больше. Полтора часа в день ходить пешком, купить велосипед или брать напрокат хотя бы по выходным.

Есть полезную пищу. Приклейте на холодильник изображение “здоровой тарелки”, а лучше сделайте это со своими детьми. И каждый раз смотрите, сколько должно быть в вашей тарелке овощей, сколько углеводов, белков. Или же напишите список продуктов, которые должны быть в холодильнике всегда, а которых не должно быть никогда.

Спать достаточно — семь-восемь часов. Именно столько нужно организму, чтобы восстановиться.

Избегать стресса. Это трудно, но возможно. Займитесь практиками, которые успокаивают, дают силы. В крайнем случае найдите специалиста, который поможет вам преодолеть раздражение или страхи.

То есть возьмите ответственность за свое здоровье на себя.

Восстановить силы после болезни или тяжелого дня поможет массаж. Методов много. Кроме классического есть массаж мешочками с травами, теплым маслом.