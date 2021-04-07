7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день начинают работать долгосрочные программы санитарного информирования на ту или иную важную для человечества тему, которую определяет ВОЗ. А что может быть сегодня важнее, чем, собственно, физическое здоровье каждого человека? От того, насколько мы хорошо себя чувствуем, зависит… все. И последний год показал это. Здоровье вышло в приоритет.

О том, как сохранить и укрепить здоровье надолго, Факты ICTV поговорили с врачом-терапевтом Мариной Ериной.

Прежде всего проанализируйте, все ли вы делаете для того, чтобы ощущать себя здоровым? Сколько двигаетесь, что едите, часто ли ходите к врачу на профосмотры?

— Сделав это, вы увидите свои слабые места, — говорит врач. – А увидев, составляйте программу действий. И главное – действуйте. Не ждите скорой помощи, она сейчас занята больными коронавирусом.

Профилактические медосмотры. Да, сейчас страшно идти в поликлинику, но анализы делать нужно хотя бы иногда. Общий анализ крови, развернутую формулу, кровь на сахар и липидограмму. Это основные анализы крови, которые сразу могут указать на сбой в организме, если он есть. Затем семейный врач даст вам рекомендации. Если нет серьезной патологии, достаточно сменить образ жизни, и вы – здоровы.

Движение. Без него нет жизни. Не нужны тяжелые тренировки. Бассейны сейчас закрыты. Не можете бегать (а после 40-50 лет это и не нужно) – ходите. Полтора часа в день энергичной ходьбы дадут вам бодрость, а сосудам — крепость. Делайте легкую гимнастику, можно дыхательную.

Сон. Не следуйте совету Наполеона, что спать надо четыре часа. Все знают, как он закончил жизнь. Спите семь, а еще лучше — восемь часов. Без гаджетов, включенных компьютеров и наушников. Темнота и тишина, и немножечко секса, разумеется.

Избегайте стрессов. Совет практически бесполезный. В наше время нет стрессов только на кладбище. Но если сами не в состоянии отключиться, обратитесь к специалисту, чтобы он научил правильно реагировать на раздражители.

Еда. Гамбургер, кетчуп – это чертовски вкусно! Но гастрит не дремлет. Замените котлету рыбой, кетчуп лимонным соком. Добавьте побольше листьев салата, суперфуды: чиа или киноа. М-м-м, вкуснотища!

Сейчас модно есть здоровую пищу. Будь модным! И многие проблемы со здоровьем уйдут. Настроение улучшится, потому что печень станет здоровее.

Питье. Пейте воду. Чистую воду. Она вымоет из всех закутков организма токсины и прочий хлам. Вы почувствуете легкость в теле и голове. И туда придут важные и интересные мысли и идеи.

Любовь. Любите себя, близких, детей, родителей. Врагов своих любите – они лучшие учителя в жизни. И будьте здоровы!

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как сохранить зрение, работая за компьютером. Конкретные советы дал профессор Сергей Рыков.