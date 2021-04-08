Поощрение вакцинации в США и первая в мире пересадка легких человеку с тяжелой формой Covid-19. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 8 апреля.

Covid-ситуация в Украине

Чернигов и Тернополь с 8 апреля решили усилить карантин из-за роста количества Covid-больных. В городах запрещена работа развлекательных центров, детских развлекательных центров и детских игровых комнат, а также проведение всех массовых мероприятий.

Кроме того, на Херсонщине с 9 апреля усиливают карантин. В частности, будет запрещена работа ТРЦ, спортзалов, детских садов и проведение культурных мероприятий.

Также во Львове решили продлить карантин до 19 апреля. Кроме этого, город закупит четыре кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных коронавирусом.

Между тем Украина вошла в тройку лидеров стран в Европе по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом в сутки (19 419), а также заняла второе место по смертности от Covid-19 (464 летальных случая). Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Covid-ситуация в мире

В Японии провели первую в мире операцию по пересадке части легких пациентке, тяжело переболевшей коронавирусом. Донорами для женщины стали ее муж и сын.

В то же время в США поощряют людей к вакцинации от коронавируса с помощью бесплатных пива, пончиков, скидок в ресторанах и дешевых или бесплатных поездок на такси.

Регулятор ЕС продолжает рекомендовать вакцину от AstraZeneca, несмотря на связь между использованием препарата и образованием у людей тромбов. В ЕМА уверяют, что преимуществ от использования вакцины больше.

Кроме того, в Испании вакцину AstraZeneca будут использовать только для людей старше 60 лет.

Всего в мире коронавирусом заболели 132,9 млн человек. Из них выздоровели 75 585 336, а умерло — 2,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки заболели — 517,5 тыс. человек. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (31,6 млн), Бразилия (13,1 млн), Индия (12,9 млн).

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 апреля коронавирус в Украине подтвердился еще у 19 419 человек.

За последние сутки умерли от болезни 464 человек, а выздоровели — 10 032.

Наибольшее количество новых случаев заражения обнаружили в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.

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