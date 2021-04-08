PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Госпитализация с Covid-19: медсистема Украины способна выдерживать на 40% больше больных

Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с коронавирусом, чем проводится сейчас.

лікарня

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

— Ориентировочно мы рассчитываем, что 100% коек с кислородом в Украине будет занято, если будут госпитализироваться 8 тыс. человек из Covid-19 в сутки. Если мы говорим о реальной картине, то мы берем занятость не 100%, а 80%, это то, например, что мы сейчас наблюдаем в Киеве, — отметил он.

По словам Ганиченко, 80% занятости коек по всей стране означает, что госпитализированы около 6,5 тыс. человек в сутки. А сейчас в Украине госпитализируют в среднем 4 600 пациентов в сутки.

— Это значит, что нынешняя система способна принимать до 40% больше пациентов с Covid-19, чем сейчас, — добавил он.

Кроме того, Ганиченко подчеркнул, что медицинская система Украины может выдержать 6 500 госпитализаций с коронавирусом в сутки.

Читайте
Украина снова в лидерах по смертности и случаям Covid-19 в Европе - данные за 8 апреля

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявлял, что в Украине нет возможности увеличивать количество коек с кислородом для пациентов с Covid-19.

Он утверждает, что в медучреждениях находится более 47 тыс. больных, а количество коек с кислородом увеличили 67 тыс, что является пределом для страны.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 8 апреля, коронавирус в Украине подтвердился еще у 19 419 человек. Госпитализация понадобилась 5 092 украинца.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка