Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) утверждают, что связь между использованием вакцины от компании AstraZeneca и образованием у людей тромбов возможна, однако регулятор продолжает рекомендовать вещество для иммунизации населения.

Они продолжают называть вакцину безопасным и эффективным препаратом.

По их мнению, преимуществ от его использования больше. Хотя риски побочных эффектов и фиксируются, однако встречаются очень редко.

Образование тромбов у людей они связывают с иммунным ответом организма на вакцину.

Вакцинация против коронавируса

Во время проведения прививок против коронавируса вакциной от компании AstraZeneca у некоторых иммунизированных людей начали появляться осложнения в виде образования тромбов.

В связи с этим в ряде стран ограничили использование вещества.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: EMA