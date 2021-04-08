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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Преимуществ больше: регулятор ЕС продолжает рекомендовать вакцину от AstraZeneca

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) утверждают, что связь между использованием вакцины от компании AstraZeneca и образованием у людей тромбов возможна, однако регулятор продолжает рекомендовать вещество для иммунизации населения.

вакцинація

Они продолжают называть вакцину безопасным и эффективным препаратом.

По их мнению, преимуществ от его использования больше. Хотя риски побочных эффектов и фиксируются, однако встречаются очень редко.

Образование тромбов у людей они связывают с иммунным ответом организма на вакцину.

Вакцинация против коронавируса

Во время проведения прививок против коронавируса вакциной от компании AstraZeneca у некоторых иммунизированных людей начали появляться осложнения в виде образования тромбов.

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Тромбоз после AstraZeneca является крайне редким побочным эффектом – EMA

В связи с этим в ряде стран ограничили использование вещества.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: EMA

Фото: Getty Images

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