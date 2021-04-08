Что делать при обострении гастрита — советы гастроэнтеролога

Весной обычно обостряются многие хронические болезни. Среди них и гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка. Считается, если у вас уже есть хронический гастрит, то будьте готовы к тому, что он даст о себе знать в апреле-мае.

Как он проявляется и можно ли избежать обострения гастрита Фактам ICTV рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Элеонора Саркисова.

— Напрасно люди обвиняют весну в обострении их гастрита, — сказала врач. – Она здесь ни причем. Главными причинами обострения заболевания являются нарушение диеты самими пациентами или нарушение режима питания.

Причиной обострения болезни могут быть и стрессы.

Когда вы почувствуете симптомы гастрита — изжогу, вздутие, тяжесть или боль в верхней части живота, не надейтесь на мгновенное действие волшебной таблетки. Идите к врачу и начинайте, а главное, доводите до логического конца курс лечения гастрита.

То же касается и народных средств. Все только после консультации с гастроэнтерологом.

Больные с гастритом должны всегда помнить о рекомендациях, которые дал им доктор, и соблюдать их.

Диета. Пациенты со стажем знают, что не нужно готовить первые блюда на бульонах. только на воде. Отварили мясо, бульон выливаем. Овощи употребляем тушеные, запеченные или вареные. Яйца вареные всмятку. Молочные продукты употребляем с низким процентом жирности. Исключаем (впрочем, как и всегда) копченое, жареное, кислое и острое. А также — жирное. Не пьем воду с газом, даже минеральную.

Режим питания. Едим 3-4 раза в день маленькими порциями. Не упустите приемов пищи. Если в желудок вовремя не упало ничего, желудочный сок все равно сработает и слизистая оболочка претерпевает раздражение. Три-четыре дня недисциплинированности, и обострение у вас в кармане, то есть в желудке.

Весной от перепадов атмосферного давления может повышаться артериальное давление, вплоть до возникновения гипертонических кризов. Следите за давлением, измеряйте его регулярно.