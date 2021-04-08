Львов внедряет новую форму активного отдыха и оздоровления — бесплатное обучение скандинавской ходьбе. Сегодня, 8 апреля, в Стрыйском парке состоится первая тренировка. В будущем тренировки будут проходить здесь каждый четверг.

В Европе скандинавская ходьба очень популярна, и в Украине ее сторонников становится с каждым годом больше.

— Скандинавская ходьба — это уникальный вид оздоровительной практики. Она проста и является одним из самых легких способов стать более активным и здоровым, — объясняет заместитель директора Львовского областного центра “Спорт для всех” Ирина Олейник.

Для этого вида спорта не нужно много — всего лишь специальные палки. На первой тренировке их предоставят тем, у кого их нет. Тренировать всех желающих будет преподаватель кафедры физического воспитания “Львовской политехники” Оксана Залиско. Она в прошлом году стала победителем Всемирных игр мастеров и побеждала на Кубке мира по лыжным гонкам среди ветеранов спорта.

О пользе скандинавской ходьбы рассказала Фактам ICTV врач-кардиолог клиники “Оберег” Татьяна Долина.

Скандинавская ходьба иногда полезнее бега. Ведь есть люди, которым бегать трудно или противопоказано. И это касается не только пожилых или людей с ожирением. Сейчас очень много молодых, перенесших коронавирусную инфекцию и как осложнение имеющих проблемы с сердцем. Поэтому этот вид фитнеса на свежем воздухе показан почти всем. Табу только для тех, у кого острая форма любой болезни.

— Чем хороша скандинавская ходьба? Тем, что задействованы почти все мышцы как верхней, так и нижней части туловища, — говорит Татьяна Долина. — Хорошо работает дыхательная система. Тренируется сердце.

Кроме того, люди психологически разгружаются во время групповых занятий. Они общаются, находят единомышленников и друзей. Так что от скандинавской ходьбы — только польза.

Такое оздоровление людей на свежем воздухе очень актуально сейчас, во время пандемии коронавируса. Именно пандемия подтолкнула специалистов по организации активного отдыха применять новые форматы мероприятий.

Для здоровья немаловажно, сколько мы спим. Хороший, качественный сон — залог прекрасного самочувствия.

Источник: Львовская ОГА