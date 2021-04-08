Украина вошла в тройку лидеров стран Европы по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом в сутки, а также заняла второе место по смертности от Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. По состоянию на 8 апреля наибольшее количество случаев инфицирования и смертей от Covid-19 среди стран Европы зафиксировали в Польше — 27 887 (954 смерти), на втором месте Украина — 19 419 (464 смерти), а на третьем — Российская Федерация — 8 672 (365 смертей).

Среди 213 стран антилидерами по новым случаям стали США (31,6 млн), Бразилия (13,1 млн) и Индия (12,9 млн).

По общему количеству случаев, зарегистрированных за время пандемии, Украина на 16-м месте в мире и восьмая в Европе (1,8 млн случаев).

Активных случаев в настоящее время в мире — более 23 млн, из них серьезные или критические — более 100 тыс.

7 апреля Украина занимала первое место в Европе по количеству выявленных случаев инфицирования Covid-19.

Карантин в Украине

По состоянию на 8 апреля 2021 года в десяти областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Карантин усилили в Херсонской области, в Чернигове и Тернополе. Подробнее о карантине в Украине читайте в материале Фактов ICTV.