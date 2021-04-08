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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Испании препаратом AstraZeneca будут вакцинировать людей от 60 лет

Испания будет использовать вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca только для людей старше 60 лет.

В Испании препаратом AstraZeneca будут вакцинировать людей от 60 лет

Об этом заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас во время пресс-конференции 7 апреля.

— Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня вакцинированными препаратом AstraZeneca будут только люди старше 60 лет, — отметила она.

Решение приняли из-за того, что европейские и британские регуляторы заявили о потенциальной связи между веществом и случаями тромбоза у людей после вакцинации от Covid-19 препаратом AstraZeneca.

Дариас добавила, что 8 апреля примут решение о введении второй дозы вакцины людям, которые уже получили первую.

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Власть Южной Кореи также приостановила вакцинацию людей в возрасте до 60 лет из-за сообщений о случаях тромбоза. 8 апреля в стране должна была начаться вакцинация преподавателей специальных учебных заведений и работников детсадов, начальных и средних школ препаратом AstraZeneca против коронавируса. Но пока иммунизацию отложили.

В то же время специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) утверждают, что связь между использованием вакцины от компании AstraZeneca и образованием у людей тромбов возможна, однако регулятор продолжает рекомендовать вещество для иммунизации населения.

Они считают, что преимуществ от его использования больше. Хотя риски побочных эффектов и фиксируются, однако встречаются очень редко.

Подробнее о вакцине от коронавируса AstraZeneca читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Yonhap, The Guardian

Фото: Dreamstime

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