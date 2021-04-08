Коронавирус в Украине 8 апреля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро четверга, 8 апреля, коронавирус в Украине подтвердился еще у 19 419 человек.

За прошедшие сутки было проведено 128,4 тыс. тестирований.

Госпитализация понадобилась 5 092 украинцам.

Умерли от коронавируса в Украине 35 962 пациента, 464 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,38 млн человек, 10 032 за последние сутки.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 1 803 998 случаев Covid-19.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.

Прививку от коронавируса за последние сутки получили 14 313 украинцев.

Общее количество вакцинированных граждан составляет 334 578.

Коронавирус и вакцинация в Украине

Киев — 1886 случаев/1890 прививок;

Винницкая область — 604 случая/690 прививок;

Волынская область — 511 случаев/270 прививок;

Днепропетровская область — 1005 случаев/1530 прививок;

Донецкая область — 1016 случаев/630 прививок;

Житомирская область — 869 случаев/460 прививок;

Закарпатская — 325 случаев/480 прививок;

Запорожская область — 896 случаев/810 прививок;

Ивано-Франковская область — 274 случая/433 прививки;

Киевская область — 976 случаев/450 прививок;

Кировоградская область — 217 случаев/460 прививок;

Луганская область — 264 случая/310 прививок;

Львовская область — 1255 случаев/910 прививок ;

; Николаевская область — 353 случая/350 прививок;

Одесская область — 1142 случая/650 прививок;

Полтавская область — 738 случаев/620 прививок;

Ровенская область — 733 случая/410 прививок;

Сумская область — 560 случаев/300 прививок;

Тернопольская область — 796 случаев/470 прививок;

Харьковская область — 1427 случаев/540 прививок;

Херсонская область — 474 случая/100 прививок;

Хмельницкая область — 1158 случаев/820 прививок;

Черкасская область — 822 случая/160 прививок;

Черновицкая область — 413 случаев/460 прививок;

Черниговская область — 705 случаев/110 прививок.

Коронавирус 7 апреля

Для сравнения, 7 апреля в Украине обнаружили 15 415 случаев коронавируса: это на четыре тысячи меньше, чем сегодня.

Вчера же Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству летальных исходов из-за Covid-19.