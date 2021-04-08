PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

В Украине 19 419 случаев коронавируса в сутки, количество госпитализаций остается высоким

По состоянию на утро четверга, 8 апреля, коронавирус в Украине подтвердился еще у 19 419 человек.

В Украине 19 419 случаев коронавируса в сутки, количество госпитализаций остается высоким

За прошедшие сутки было проведено 128,4 тыс. тестирований.

Госпитализация понадобилась 5 092 украинцам.

Умерли от коронавируса в Украине 35 962 пациента, 464 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,38 млн человек, 10 032 за последние сутки.

Читайте
Коронавирус в Раде: переболели более 170 депутатов, некоторые из них - трижды

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 1 803 998 случаев Covid-19.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.

Коронавирус в Украине 8 апреля 2021: оперативная статистика МОЗ

Прививку от коронавируса за последние сутки получили 14 313 украинцев.

Общее количество вакцинированных граждан составляет 334 578.

Коронавирус и вакцинация в Украине

  • Киев — 1886 случаев/1890 прививок;
  • Винницкая область — 604 случая/690 прививок;
  • Волынская область — 511 случаев/270 прививок;
  • Днепропетровская область — 1005 случаев/1530 прививок;
  • Донецкая область — 1016 случаев/630 прививок;
  • Житомирская область — 869 случаев/460 прививок;
  • Закарпатская — 325 случаев/480 прививок;
  • Запорожская область — 896 случаев/810 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 274 случая/433 прививки;
  • Киевская область — 976 случаев/450 прививок;
  • Кировоградская область — 217 случаев/460 прививок;
  • Луганская область — 264 случая/310 прививок;
  • Львовская область — 1255 случаев/910 прививок;
  • Николаевская область — 353 случая/350 прививок;
  • Одесская область — 1142 случая/650 прививок;
  • Полтавская область — 738 случаев/620 прививок;
  • Ровенская область — 733 случая/410 прививок;
  • Сумская область — 560 случаев/300 прививок;
  • Тернопольская область — 796 случаев/470 прививок;
  • Харьковская область — 1427 случаев/540 прививок;
  • Херсонская область — 474 случая/100 прививок;
  • Хмельницкая область — 1158 случаев/820 прививок;
  • Черкасская область — 822 случая/160 прививок;
  • Черновицкая область — 413 случаев/460 прививок;
  • Черниговская область — 705 случаев/110 прививок.

Коронавирус 7 апреля

Для сравнения, 7 апреля в Украине обнаружили 15 415 случаев коронавируса: это на четыре тысячи меньше, чем сегодня.

Вчера же Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству летальных исходов из-за Covid-19.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка