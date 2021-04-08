Коронавирус в Украине 8 апреля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро четверга, 8 апреля, коронавирус в Украине подтвердился еще у 19 419 человек.
За прошедшие сутки было проведено 128,4 тыс. тестирований.
Госпитализация понадобилась 5 092 украинцам.
Умерли от коронавируса в Украине 35 962 пациента, 464 за последние сутки.
Выздоровели от Covid-19 уже 1,38 млн человек, 10 032 за последние сутки.
Всего с начала пандемии в Украине выявлено 1 803 998 случаев Covid-19.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.
Прививку от коронавируса за последние сутки получили 14 313 украинцев.
Общее количество вакцинированных граждан составляет 334 578.
Коронавирус и вакцинация в Украине
- Киев — 1886 случаев/1890 прививок;
- Винницкая область — 604 случая/690 прививок;
- Волынская область — 511 случаев/270 прививок;
- Днепропетровская область — 1005 случаев/1530 прививок;
- Донецкая область — 1016 случаев/630 прививок;
- Житомирская область — 869 случаев/460 прививок;
- Закарпатская — 325 случаев/480 прививок;
- Запорожская область — 896 случаев/810 прививок;
- Ивано-Франковская область — 274 случая/433 прививки;
- Киевская область — 976 случаев/450 прививок;
- Кировоградская область — 217 случаев/460 прививок;
- Луганская область — 264 случая/310 прививок;
- Львовская область — 1255 случаев/910 прививок;
- Николаевская область — 353 случая/350 прививок;
- Одесская область — 1142 случая/650 прививок;
- Полтавская область — 738 случаев/620 прививок;
- Ровенская область — 733 случая/410 прививок;
- Сумская область — 560 случаев/300 прививок;
- Тернопольская область — 796 случаев/470 прививок;
- Харьковская область — 1427 случаев/540 прививок;
- Херсонская область — 474 случая/100 прививок;
- Хмельницкая область — 1158 случаев/820 прививок;
- Черкасская область — 822 случая/160 прививок;
- Черновицкая область — 413 случаев/460 прививок;
- Черниговская область — 705 случаев/110 прививок.
Коронавирус 7 апреля
Для сравнения, 7 апреля в Украине обнаружили 15 415 случаев коронавируса: это на четыре тысячи меньше, чем сегодня.
Вчера же Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству летальных исходов из-за Covid-19.