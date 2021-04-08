В Украине с июля начнут работать мобильные бригады психиатрической помощи

В Украине с 1 июля начнут работу мобильные бригады по оказанию психиатрической помощи. Пациент с психиатрическими заболеваниями сможет получать помощь на дому после завершения острого течения болезни.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

— В Программе медицинских гарантий-2021 внедряется новый пакет — Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами. Он начнет действовать с 1 июля. За работу одной мобильной команды Национальная служба здоровья заплатит медицинскому учреждению 50 535 грн в месяц, — отметили в службе.

Мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания в соответствии с индивидуальным планом лечения, составленным в сотрудничестве с пациентом.

Получить услуги по этому пакету человек может с направлением семейного врача или педиатра, с которым подписана декларация, или направления врача-психиатра.

Бесплатные услуги для пациента:

психиатрическое освидетельствование и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации — с привлечением самого пациента или его законного представителя;

проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике;

контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты вплоть до выздоровления или стойкой ремиссии.

Также медики мобильной бригады смогут научить родственников и законных представителей больных с расстройствами психики и поведения техникам самопомощи и методам психологической поддержки. Врачи будут определять потребность в фармакотерапии, назначать медикаментозное лечение и при необходимости отправлять на стационарное лечение или на получение паллиативной помощи.

В состав команды войдут по меньшей мере четыре человека из перечня: врач-психиатр или врач-психиатр детский, врач-психолог или врач-психотерапевт или психолог, медицинская сестра, специалист по социальной работе или социальный работник.

Кроме того, в этом году люди с шизофренией, аффективными и невротическими расстройствами, депрессией и эпилепсией смогут получать в рамках Государственной программы реимбурсации, бесплатно или с незначительной доплатой, необходимые лекарственные препараты. Старт программы запланирован на 1 сентября 2021 года.

Как бесплатно обследоваться в Украине

Каждый пациент, который заключил декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, имеет право на бесплатный гарантированный государством перечень медицинских услуг,

На первом этапе пациент бесплатно может сделать: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, общий холестерин, глюкозу крови.

Подробнее о том, как бесплатно обследоваться в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Национальная служба здоровья Украины