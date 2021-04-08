В Японии впервые в мире пересадили легкие пациентке с тяжелой формой Covid-19

В Японии врачи Киотского университета провели первую в мире операцию по пересадке части легких пациентке, переболевшей коронавирусом.

В конце 2020 года женщина тяжело заболела воспалением легких, затем у нее подтвердился Covid-19.

Медики отметили, что к ней был подключен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО): он дублирует функции сердца и легких.

Восстановление поврежденных легких оказалось невозможным, поэтому донорами для женщины стали ее муж и сын.

Операция по пересадке части легких длилась более 11 часов. Сейчас состояние всех трех пациентов удовлетворительное, женщина сможет восстановиться и вернуться к нормальной жизни уже через три месяца.

Медики прогнозируют, что эта операция дала перспективу для спасения пациентов с тяжелой формой коронавирусной пневмонии.

Во Вьетнаме спасли девочку, выпавшую с 12 этажа

В начале марта во Вьетнаме курьер спас жизнь 2-летней девочки, которая выпала с балкона многоэтажки.

31-летний мужчина случайно услышал крики о помощи. Испуганные соседи снимали на видео, как ребенок держится за перила балкона.

Уже через секунду девочка упала, однако чудом курьеру удалось ее поймать. Ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Источник: NHK