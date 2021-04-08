Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал законными обязательные прививки.

Решение было принято по результатам рассмотрения жалобы чешских родителей, которых оштрафовали за отказ вакцинировать детей.

Обратились в суд также те семьи, которым не разрешили посещать заведения без обязательных прививок.

Согласно чешскому законодательству, дети должны быть вакцинированы против девяти заболеваний, в частности от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и кори.

ЕПЛ установил, что каждый ребенок должен быть защищен от серьезных заболеваний путем вакцинации или коллективного иммунитета.

Вместе с тем, суд не согласился с тем, что политика здравоохранения Чехии нарушает восьмую статью Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной жизни.

– Вакцинация может рассматриваться как необходимая в демократическом обществе, – говорится в решении суда.

По словам юриста Николаса Гервье, это решение усиливает возможность обязательной вакцинации в условиях текущей эпидемии Covid-19.

Поддержка вакцинации против Covid-19

8 апреля лидер Украинской стратегии Гройсмана Владимир Гройсман призвал всех политиков поддержать вакцинацию против Covid-19.

Политик попросил объединиться вокруг идеи иммунизации и отбросить все попытки или планы по дискредитации вакцинации как таковой.