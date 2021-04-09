Весной, как никогда, хочется освободиться от старого и завести что-то новое. И это касается не только содержимого шкафов. Внутри нас за зиму накопилось столько ненужного и тяжелого, что необходимо от него избавиться сейчас же. Домашний детокс в этом поможет.

Как лучше очистить организм весной, получив при этом массу витаминов и удовольствия, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

Научитесь, если вы еще не умеете, делать зеленые коктейли. Они прекрасно очищают организм и одновременно наполняют его витаминами и микроэлементами. А бонусом к ним вы получите уменьшение объема талии и блеск в волосах и глазах.

— Готовят зеленые витаминные напитки из зелени, овощей и фруктов в блендере, — говорит врач. — От сока их отличает наличие клетчатки, которая обычно остается в соковыжималке. Именно клетчатка впитывает в себя токсины и прочий внутренний хлам и выводит его.

Что немаловажно, при употреблении зеленых коктейлей вам не придется кардинально менять свое питание. Но постепенно вы почувствуете разницу между полезной едой и привычной для вас. И выберете первую.

Уникальность зеленых напитков (смузи) в том, что они содержат хлорофилл. Исследования ученых показали, что он оздоравливает все органы и системы, оберегает клетки от перерождения в злокачественные, выводит лишнюю жидкость. Хорошо на хлорофилл откликаются щитовидная и поджелудочная железы. Хлорофилл улучшает состояние при анемии, снижает нервозность. Все перечисленное в итоге благотворно сказывается на иммунитете, что сейчас очень важно. В общем — фабрика здоровья в стакане.

Из чего готовить зеленые смузи. Подойдут все листовые овощи (салаты, шпинат, сельдерей), зелень (укроп, петрушка, кинза), листья смородины и земляники, листья дикорастущих трав (подорожник, одуванчик, кислица, мокрица, клевер) и, конечно, фрукты, ягоды и овощи.

Чтобы напиток был приятным, соотношение продуктов в нем должно быть такое – 60% фруктов или овощей и 40% зелени.

Складываем подготовленные ингредиенты в блендер, включаем его. Вжик! И готово!

Если смузи получился густой, его можно есть ложкой, а можно добавить воды или йогурта, чтобы разбавить.

Как пьем. Начинаем с небольших порций – до стакана в день в течение месяца. И только после этого увеличиваем количество, доведя до 3-4 стаканов в день. Можно пить смузи вместо еды на ужин, например, или на полдник.

Наилучшие сочетания для смузи “овощи-зелень” или “фрукты-зелень”. Фрукты с овощами не всегда дружат.

Ранней весной можно использовать замороженные продукты. А с потеплением добавляйте в напитки ботву моркови, свеклы и редиса.

Купленные в магазине овощи нужно вымочить в воде с лимоном. Уйдут нитраты, и зелень станет свежее.

Для сытости в коктейль добавляют немного масла: оливкового или орехового, семечки, семена чиа или киноа. Можно обогатить напитки омега-3, размолов семена льна.

Суперполезная добавка – проростки, микрозелень. Для сладости можно бросить в блендер финик или чернослив, курагу, подлить кленового или шиповникового сиропа.

— Перед тем как перейти на зеленые смузи, я рекомендую проконсультироваться с врачом, — советует Марина Ерина. – Имеющиеся хронические заболевания могут наложить табу на некоторые ингредиенты. Абсолютно противопоказаны зеленые напитки в острый период заболеваний желудочно-кишечного тракта. Осторожными с ними следует быть пациентам с болезнями почек.

Рецепт смузи:

Возьмите по горсти листьев подорожника, одуванчика, шпината, петрушки. Добавьте горсть ягод крыжовника или 2 ст. ложки пюре из него. Взбейте в блендере, налейте 100-150 мл чистой воды. Напиток готов.

Чтобы пополнить весной запас витамина С и флавоноидов, нужно правильно готовить напитки из шиповника. Читайте об этот подробно в материалах Факты ICTV.