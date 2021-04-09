Индийские эксперты расследуют случаи свертывания крови после использования двух вакцин против коронавируса, которые применяют в стране, – Covishield от AstraZeneca и Covaxin от Bharat Biotech International.

На этот шаг национальный комитет по побочным эффектам после иммунизации (AEFI) пошел после того, как европейский и британский регуляторы сообщили о возможной связи между вакциной AstraZeneca и некоторыми редкими случаями образования тромбов.

По состоянию на 4 апреля ЕС и Великобритания ввели вакцины примерно 34 млн человек. В это же время в Индии эта цифра составляет более 91,1 млн доз: препаратом Covishield привили более 83 млн человек (это 90% доз, введенных на сегодняшний день), Covaxin – 8,1 млн жителей страны.

Однако пока что индийский комитет AEFI дал окончательные исследования только 13 случаев серьезных побочных эффектов, тогда как комиссия EMA рассмотрела более 200 случаев образования тромбов по состоянию на 4 апреля.

Эксперты EMA исследовали, в частности, пять случаев смерти от сердечного приступа после вакцинации среди жителей Индии в возрасте до 70 лет. Однако правительство сообщило, что летальные случаи не были связаны с вакциной.

Индийские эксперты отмечают, что страна ввела больше доз Covishield, чем ЕС и Великобритания вместе. Однако сейчас существует большой разрыв в данных из местных уровней, поскольку во многих случаях посмертных исследований не проводили.

Тромбоз после вакцинации против Covid-19

7 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что тромбоз после вакцинации против Covid-19 препаратом AstraZeneca нужно считать крайне редким побочным эффектом.

Регулятор проанализировал 62 случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и 24 случая тромбоза висцеральных вен состоянию на 22 марта, 18 из которых имели летальный исход.

Источник: mint