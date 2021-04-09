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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Инфекционист Голубовская назвала главные признаки новых штаммов Covid-19

Под влиянием новых штаммов клиническая картина коронавирусной болезни постоянно меняется, что влияет на образование новых признаков Covid-19.

Инфекционист Голубовская назвала главные признаки новых штаммов Covid-19

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Она подчеркнула, что за год пандемии болезнь начала проявляться более серьезно, что влияет на осложнения. В частности, Covid-19 стал более устойчивым и длительным.

— Мы столкнулись с совершенно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Уже не идет речь о двух неделях, сейчас это может продолжаться до месяца, люди долгое время остаются кислородозависимыми.

Среди новых признаков Covid-19 Ольга Голубовская выделила бактериальные осложнения и почечная недостаточность.

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Кроме этого, возросло количество тяжелобольных пациентов молодого возраста. Этот факт инфекционист связывает с приходом южноафриканского штамма.

— Заболевания действительно “помолодело”, сейчас много детей в Украине находятся на ИВЛ-аппаратах. У нас открываются новые стационары для детей, этого не было еще месяц назад, — добавила Ольга Голубовская.

Более того, официально доказано, что британский штамм на 65% осложняет заболевание. В связи с этим в протокол лечения коронавируса Минздрава в очередной раз внесли изменения.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвердился еще у 19 676 человек. Всего в стране уже 1 823 674 случая заражения.

Больше всего новых случаев зафиксировано:

  • Киев (красная зона) — 1 864;
  • Днепропетровщина (оранжевая зона) — 1 665;
  • Львовщина (красная зона) — 1 639;
  • Киевщина (красная зона) — 1 265;
  • Харьковщина (оранжевая зона) — 1 194.

Суточный показатель смертности остается высоким: за минувшие сутки от Covid-осложнений умерло 419 человек.

В тяжелом состоянии в больницы страны госпитализировали 4 936 человек. Выздоровели за минувшие сутки более 11,2 тыс. пациентов.

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