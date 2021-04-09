Инфекционист Голубовская назвала главные признаки новых штаммов Covid-19

Под влиянием новых штаммов клиническая картина коронавирусной болезни постоянно меняется, что влияет на образование новых признаков Covid-19.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.
Она подчеркнула, что за год пандемии болезнь начала проявляться более серьезно, что влияет на осложнения. В частности, Covid-19 стал более устойчивым и длительным.
— Мы столкнулись с совершенно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Уже не идет речь о двух неделях, сейчас это может продолжаться до месяца, люди долгое время остаются кислородозависимыми.
Среди новых признаков Covid-19 Ольга Голубовская выделила бактериальные осложнения и почечная недостаточность.
Кроме этого, возросло количество тяжелобольных пациентов молодого возраста. Этот факт инфекционист связывает с приходом южноафриканского штамма.
— Заболевания действительно “помолодело”, сейчас много детей в Украине находятся на ИВЛ-аппаратах. У нас открываются новые стационары для детей, этого не было еще месяц назад, — добавила Ольга Голубовская.
Более того, официально доказано, что британский штамм на 65% осложняет заболевание. В связи с этим в протокол лечения коронавируса Минздрава в очередной раз внесли изменения.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвердился еще у 19 676 человек. Всего в стране уже 1 823 674 случая заражения.
Больше всего новых случаев зафиксировано:
- Киев (красная зона) — 1 864;
- Днепропетровщина (оранжевая зона) — 1 665;
- Львовщина (красная зона) — 1 639;
- Киевщина (красная зона) — 1 265;
- Харьковщина (оранжевая зона) — 1 194.
Суточный показатель смертности остается высоким: за минувшие сутки от Covid-осложнений умерло 419 человек.
В тяжелом состоянии в больницы страны госпитализировали 4 936 человек. Выздоровели за минувшие сутки более 11,2 тыс. пациентов.