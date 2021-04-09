Covid-19 бьет по всем системам организма. И сердце — не исключение. Практически ежедневно к кардиологам обращаются люди после коронавируса, с жалобами на нарушения в работе сердца. После обследования часто оказывается, что у них миокардит — воспаление миокарда.

Что интересно, сердце страдает как после тяжелого течения, так и после легкой формы коронавируса, заметила в разговоре с Фактами ICTV врач-кардиолог клиники Оберег Татьяна Долина.

После выздоровления могут появиться одышка, боль за грудиной, чувство сдавленности. Не ждите ухудшения, идите к врачу.

— Мы советуем всем, кто перенес болезнь, не медлить и через 2-3 недели обратиться к врачу, чтобы обследовать сердце, — говорит Татьяна Долина. — Достаточно сделать ЭКГ и УЗИ, реже МРТ сердца, и мы увидим всю картину. Чем раньше мы обнаружим изменения в сердце, тем скорее будет выздоровление.

Реабилитация после коронавируса проходит индивидуально. Она может быть долгой, а можно и за две-три недели вернуться к привычной жизни.

При легком миокардите достаточно изменить образ жизни, уменьшить нагрузку, поберечь себя какое-то время, и состояние возвращается к норме. Даже не нужны медикаменты.

Если до болезни человек активно занимался фитнесом, а сейчас очень много таких людей, то восстанавливать тренировки нужно постепенно.

Врач советует обязательно выходить на свежий воздух. Два-три дня не бегать, исключить силовые нагрузки. Сначала только ходьба. Затем можно постепенно переходить на упражнения и легкий бег. Только так можно восстановиться в полной мере.

У 20% людей после выздоровления находят перикардит. Воспаление перикарда и наличие жидкости в сердце. Методы обследования и советы почти такие же, как при миокардите. Но здесь нужно наблюдать за тем, как быстро рассасывается жидкость. Поэтому таким пациентам нужны еще дополнительные обследования через две — три недели.

Коронавирус поражает также сосуды. И чем больше они поражены атеросклеротическими бляшками, тем тяжелее состояние и дольше лечение.

Что касается питания, то врачи дают общие советы, как и всегда. Не есть жареного, избегать жирного, исключить продукты переработанные (сосиски, колбасы), меньше сладостей. Больше овощей, фруктов.

Надо учитывать, что коронавирус еще не изучен достаточно, у врачей еще нет данных об отдаленных последствиях болезни. Усталость и слабость может преследовать человека еще долго. Поэтому, прислушайтесь к своему организму и советам специалистов, и не пренебрегайте ими. Тогда вы проживете долгую здоровую жизнь.

Если симптомы осложнения продолжаются более 3 месяцев, врачи говорят о постковидном синдроме.