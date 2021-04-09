По состоянию на утро 9 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 1 864 человек. Всего в городе выявлено уже 174 267 случаев заражения.

За прошедшие сутки в столице сделали 1 850 прививок от коронавируса. Киев находится в первой тройке украинских регионов-лидеров по темпам вакцинации.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: