По состоянию на утро 9 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 1 864 человек. Всего в городе выявлено уже 174 267 случаев заражения.
За прошедшие сутки в столице сделали 1 850 прививок от коронавируса. Киев находится в первой тройке украинских регионов-лидеров по темпам вакцинации.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.