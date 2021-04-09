Минздрав ожидает ухудшение ситуации в Украине, а Турция ставит антирекорды по количеству заболевших. Факты ICTV узнали об этих и других важнейших новостях пандемии за 9 апреля и готовы рассказать вам.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин ввести в Украине общенациональный локдаун.

По словам Кличко, лучше потерпеть ограничения, спасая тысячи жизней.

— Сколько еще людей должны заболеть и умереть, чтобы правительство и центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне? Иначе страну ждет катастрофа, — возмутился мэр.

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что в следующие 10 дней уровень заболеваемости резко вырастет и составит 25-30 тыс. в сутки.

Вероятное ухудшение ситуации он объяснил тем, что в стране циркулирует британский штамм коронавируса.

Также министр рассказал, что первая поставка препарата Pfizer, в рамках программы COVAX, ожидается 14 апреля, а первая партия вакцины, которая была закуплена из госбюджета, в мае.

Ивано-Франковская область выходит из красной зоны карантина и переходит в желтую.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко и отметил, что стабилизация на западе Украины свидетельствует о том, что для снижения показателей заболеваемости нужно три-четыре недели.

Коронавирус в мире

В Турции зафиксирован антирекорд количества заражений за день, за прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 55,9 тыс. человек.

В связи с этим, страну могут полностью закрыть до 12 мая.

В США полный курс прививок от коронавируса прошли 66 млн человек, по данным Центра по контролю заболеваний, это пятая часть всего населения страны.

Первую из двух доз получили уже 112 млн американцев.

Неравномерное распределение вакцин по миру может представлять риск для восстановления экономики.

Такое мнение высказал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, во время выступления на встрече Международного валютного фонда.

— Экономическая активность в мире не сможет полностью восстановиться до тех пор, пока распространение коронавируса не будет повсеместно взято под контроль, — заявил Пауэлл.

Карантин в Украине

Минздрав обновил перечень карантинных зон и в красную попали целых 12 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Херсонская область до сих пор находится в желтой зоне, остальные регионы — в оранжевой.