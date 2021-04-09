Кабинет министров Украины внес изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, отнеся некоторые препараты на основе каннабиноидов в список веществ с ограниченным обращением.

Соответствующее постановление О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 7 апреля №324 опубликовали на сайте Кабинета министров.

— Дополнить список следующими позициями: Набилон (синтетический каннабиноид, имитирующий действие ТГК), Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола), — говорится в постановлении.

В документе указано, что к веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются.

Постановление также допускает обращение психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующие действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств.

Набилон — это синтетический каннабиноид, который имитирует действие тетрагидроканнабинола (ТГК), основного действующего вещества марихуаны. Он используется для лечения побочных эффектов химиотерапии при онкологических заболеваниях.

Набиксимолс — стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола. Его применяют для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.

Вопрос легализации медицинского каннабиса в Украине поднимали неоднократно. Эксперты также уверены, что медицинскую марихуану нужно было легализовать еще много лет назад, ведь речь идет о обезболивающем средстве, а не наркотике.

Но вопрос контроля за распространением медицинского каннабиса остается открытым. Противники его легализации часто говорят, что распространение лекарств будет бесконтрольным.

В Украине употребление каннабиса запрещено. Хранение до пяти граммов этого вещества влечет за собой административную ответственность, а хранение более пяти граммов — уголовное преследование.

Почему легализация медицинского каннабиса в Украине нужна и на что повлияет — можно прочитать в нашем материале.