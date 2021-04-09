В Киеве среди детей участились случаи заболевания коронавирусом, более того — они чаще попадают в больницы, чем полгода назад.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержке, то есть сами случаи заболевания усложнились.

— К сожалению, в столице также растет смертность от коронавируса. Как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст — 70 лет, — рассказал Кличко.

Мэр сообщил, что среди тех, кому 65+, умерли 2 778 больных, а среди тех, кому было 50-64 года — 800. В то же время увеличилось количество летальных случаев и среди людей более молодого возраста — 30-49 лет.

— В целом с начала пандемии в столице умерли 2 027 мужчин и 1 770 женщин. В большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология — сердечно-сосудистая, сахарный диабет или избыточный вес, — подчеркнул он.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 9 апреля коронавирусом в Киеве заболели еще 1 864 человека — это больше всего по Украине за последние сутки. Среди новых больных — 45 детей.

За день умерли от осложнений 48 пациентов, а выздоровели — 688.

Кроме того, госпитализировали 156 киевлян, еще 479 — с подозрением на коронавирус.